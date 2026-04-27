Luz verde a la Universidad Europea en Gijón con grados de Salud desde 2027

Infografía del futuro Centro Universitario Universidad Europea Asturias que se construirá en el Parque Científico y Tecnológico de La Pecuaria, en Gijón. - UNIVERSIDAD EUROPEA

GIJÓN, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Universitario Universidad Europea Asturias iniciará su actividad con los grados en Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, a los que se sumarán los de Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia en el segundo año.

Así lo han anunciado, a través de una nota de prensa, después de que el Gobierno asturiano haya dado luz verde este lunes a su implantación en el Principado a través de un centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid.

El centro, que se ubicará en el Parque Científico y Tecnológico de La Pecuaria y contará con una superficie total de 10.000 metros cuadrados, impartirá, una vez obtenidas todas las validaciones necesarias, las titulaciones de grado y postgrado más relevantes en el ámbito de la Salud.

Asimismo, han indicado que el campus, proyectado por el estudio Magén Arquitectos y el equipo local asociado de Verónica Durán Sela Arquitectos, dispondrá de un edificio modular y flexible de 8.000 metros cuadrados.

Han resaltado, también, que se trata de una infraestructura "sostenible", concebida para adaptarse a las condiciones ambientales del entorno, reducir su impacto energético y lograr una plena integración con el paisaje del parque tecnológico.

El Centro Universitario Universidad Europea Asturias se desarrollará en varias fases, con una inversión acumulada de más de 35 millones de euros, e incorporará aulas y laboratorios docentes alineados con el modelo académico teórico-práctico de la Institución.

Además, dispondrá de espacios comunes como biblioteca, cafetería, áreas de administración y servicios al estudiante, así como entornos de relación y convivencia concebidos para enriquecer la experiencia universitaria y favorecer el aprendizaje, también fuera del aula.

Una vez obtenidas las validaciones pertinentes, el centro adscrito iniciará su actividad en el curso 2027-2028 con los grados en Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, a lo que han sostenido que se configura así como la oferta académica "más completa y ambiciosa" en Ciencias de la Salud en Asturias.

A esta propuesta se sumarán, en su segundo curso, los grados en Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia, para consolidar un proyecto educativo integral y de alto valor para la región.

La propuesta académica se completará, además, con programas de postgrado especializados en el área de la salud, de forma que se refuerce un ecosistema educativo orientado a la excelencia y la innovación.

La presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, se ha mostrado muy ilusionada con la llegada de la Universidad Europea a Gijón.

"Este proyecto representa mucho más que la apertura de un nuevo centro: supone la oportunidad de seguir transformando vidas a través de una educación de calidad, innovadora y profundamente conectada con la realidad social y profesional", ha resaltado.

De la Fuente ha remarcado que Asturias reúne "talento, ambición y un enorme potencial de desarrollo", a lo que ha indicado que quieren formar parte de ese futuro aportando la experiencia de la Universidad Europea, así como su modelo académico y una "clara" vocación de servicio.

"Llegamos con la voluntad de sumar, de arraigarnos en el territorio y de contribuir a la formación de profesionales preparados para liderar con conocimiento, con humanidad y con capacidad de impacto en un ámbito tan esencial como el de la salud", ha afirmado.

Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha celebrado la llegada de la Universidad Europea a la ciudad, un proyecto que permitirá crear más de 350 empleos directos.

Para la alcaldesa, "la llegada de la Universidad Europea marca un punto de inflexión para Gijón y evidencia un crecimiento que permite a la ciudad aspirar a todo".

"Sumar un centro educativo líder en su sector es una gran noticia en el plano económico y social, pero también un impulso de primer orden para el tejido científico y empresarial de un Gijón que crece con hechos y de forma coherente con su identidad", ha resaltado.

Ha incidido, asimismo, en que gracias al proyecto de la Universidad Europea y su proyección a futuro, la ampliación del Parque Científico se consolida como un polo de innovación privilegiado en el Norte de España y reafirma la apuesta del Ayuntamiento a la hora de blindar una ciudad de oportunidades"

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Desde la Universidad Europea se ha destacado que su modelo académico diferencial está basado en el aprendizaje experiencial. En este sentido, han señalado que son la primera red universitaria privada de España por número de estudiantes y cuenta con 30 años de experiencia como referente en la Educación Superior.

A ello han sumado su estrecha conexión con el tejido empresarial y profesional de las regiones en las que está presente. Al tiempo, han incidido en que con universidades en Madrid, Valencia, Málaga y Canarias, su institución está reconocida por los principales rankings nacionales e internacionales, como el ranking de Shanghái, donde la Facultad de Medicina, Salud y Deportes de la Universidad Europea de Madrid está situada entre las 30 mejores del mundo en su categoría.

TRAMITACIÓN PREVIA

Cabe señalar que, tras la aprobación en el Consejo de Gobierno de Asturias, la Universidad Europea dispone ahora de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado.

Con carácter previo a la implantación de estas titulaciones, asimismo, se requerirá la resolución favorable de los correspondientes planes de estudio por parte del Consejo de Universidades.

Además, el Principado comprobará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en relación con las ratios de personal docente e investigador, infraestructuras y dotaciones, labor docente e investigadora, así como cualquier otro aspecto relacionado con la actividad propia de un centro universitario.