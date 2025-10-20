Una madre y su hija, detenidas en Avilés por agredirse mutuamente

Archivo - Coche de la Policía Local de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una madre y su hija fueron detenidas este domingo en Avilés por agredirse mutuamente, según información de la Policía Local recogida por Europa Press.

Los agentes intervinieron en un domicilio ubicado en la calle Juan XXIII a la 1.00 horas, después de que vecinos alertasen de que se estaba produciendo allí una fuerte discusión.

Desplazados al lugar a la mayor brevedad, fueron localizadas las dos personas implicadas, que resultaron ser madre e hija, en torno a las que pudieron ser recabados indicios suficientes para concluir que ambas se habían agredido mutuamente.

Se procedió por ello con la detención de ambas personas, que fueron trasladadas a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.