La Magdalena y La Grandiella, afectados por un corte de agua programado para el miércoles

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Avilés llevará a cabo un corte en el suministro de agua el próximo miércoles, día 10 de diciembre, de 9.00 a 14.00 horas. La interrupción del servicio afectará a 299 abonados o contratos, entre los que se incluyen usuarios domésticos, industriales y comerciales.

En concreto, las calles afectadas son las siguientes: Valdés Salas, Calleja Los Molinos, La Magdalena, La Grandiella, Leopoldo Alas Clarín, Lucuce y Ponte, Piqueros (Arriba y Abajo), El Barrial y Calleja de la Viuda.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, el corte de abastecimiento es necesario para poder realizar tareas de mantenimiento en la red. Se recomienda a la ciudadanía revisar que no queda abierto ningún grifo durante el horario de suspensión del suministro, para evitar posteriormente posibles pérdidas innecesarias de agua, así como evitar el uso de electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas. La reanudación del servicio de abastecimiento será paulatina, variando el tiempo de restablecimiento de las condiciones de presión y caudal en cada zona.