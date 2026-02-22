Malestar vecinal en La Monxina (Oviedo) por las obras de asfaltado

Baches reparados en La Monxina. - AAVV LA MONXINA

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal de La Monxina, en Oviedo, ha expresado su "malestar" por las recientes obras de asfaltado en el barrio, ya que "los trabajos no han servido para subsanar todas las deficiencias existentes en la calzada".

En un comunicado remitido a los medios han explicado que, aunque el inicio de las actuaciones fue recibido "con esperanza" tras años de quejas por el mal estado del firme, numerosos residentes denuncian ahora que el compromiso de arreglar todos los problemas del asfalto en La Monxina "no se ha cumplido".

Los vecinos aseguran que la actuación de asfaltado "ha sido parcial" y que varias zonas "continúan con el asfalto deteriorado", con grietas visibles y socavones que suponen un riesgo tanto para conductores como para peatones.

Además, según denuncian los residentes, hay calles de La Monxina que han quedado fuera del plan de obras pese a encontrarse en un estado "especialmente deficiente". "En estas zonas los baches siguen provocando vibraciones, daños en los vehículos y problemas de accesibilidad, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida", han indicado.