Mallada critica que Barbón no esté en los problemas y la realidad de Asturias y se preocupe únicamente por el Estatuto

OVIEDO/LLANES, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha clausurado este domingo en Llanes la escuela de verano de NNGG donde ha vuelto a destacar que la situación del desempleo juvenil en Asturias es muy preocupante mientras "tenemos un presidente al que le da absolutamente igual como están esos jóvenes" porque sólo se preocupa del estatuto de Autonomía.

"Desde el PP se lo decimos en el Parlamento. La última vez lo hicimos en el Pleno institucional donde le pedimos medidas para frenar el desempleo juvenil y la marcha de jóvenes a otras comunidades y él contesta convocándonos a una reunión para debatir la reforma del Estatuto de Autonomía porque no está en la realidad", ha dicho Mallada.

Así la 'popular' ha insistido en que "este presidente está en todo menos en la realidad y en los problemas de Asturias" y ha añadido que los asturianos no se merecen un presidente así.

Ha insistido en que el único tema que le preocupa a Barbón es el Estatuto de Autonomía y una muestra de ello es que ayer les ha convocado para hablar de este asunto el próximo jueves.

Mallada ha indicado que esta es la primera escuela de verano que se celebra en Llanes y ha destacado que en la misma se ha visto la fortaleza del PP: "un partido cada vez más consolidado, con más implantación territorial y entre los jóvenes".

Ante esos jóvenes ha lamentado que "por desgracia, tengamos un Gobierno anclado en el inmovilismo e incapaz de gestionar los problemas de nuestra querida tierra". "No podemos seguir aplicando las mismas recetas a los problemas de siempre porque está más que comprobado que no sirven, que con esas recetas continuistas, no se solucionan los problemas", ha dicho.

A juicio de la presidenta del PP esas recetas del Gobierno de Barbón son "los eslóganes vacíos, los eslóganes arcaicos, las fotos carcas como la de ayer anunciando que se presenta a la reelección como secretario general de la FSA, en el Pozo Funeres, utilizando nuestra historia para dividir a los asturianos".

"Mientras el PP está en Llanes hablando de empleo y dando a conocer las medidas que necesita Asturias para que nuestros jóvenes puedan trabajar aquí, en nuestra tierra, Adrián Barbón y Adriana Lastra están levantando el puño en el Pozo Funeres. A eso se dedica nuestro presidente. Las expresiones que más ha utilizado el Presidente asturiano, a pesar de su juventud, desde que es Presidente son: guerra civil y estatuto de autonomía. Y es que está impregnado del rencor en el que viven permanentemente Sánchez y Lastra", ha criticado Mallada.