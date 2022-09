Mallada dice que Barbón no ha ofrecido ni una solución a los problemas de los asturianos

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta y portavoz del PP, Teresa Mallada, se ha mostrado muy crítica con el discurso del presidente Adrián barbón y ha indicado que más que el Debate de Orientación Política paracía el "debate de la empatía del presidente del Gobierno". "Se cree que alardeando de su cercanía con los ciudadanos ya está todo arreglado", ha indicado Mallada que ha añadido que Barbón no ha ofrecido ninguna solución a los muchos problemas de los ciudadanos.

Y es que para Mallada el discurso de Barbón ha estado "totalmente alejado de la realidad". "Yo esperaba salir de esta intervención con soluciones a los principales problemas de los ciudadanos, de las familias que no pueden llegar a fin de mes por, entre otras cosas la excesiva fiscalidad y de como facilitar empleo para quien se quiera quedar en Asturias y no he escuchado nada de eso, ninguna solución", ha dicho Mallada.

Asegura la presidenta del PP que solucionar los problemas de los ciudadanos no es citarlos cono hace Barbón y ha destacado que lejos de ofrecer soluciones sólo pide perdón pero sin acompañar ese perdón de acciones claras.