Mallada (PP) acusa al PSOE de "espantar a los inversores" en el proyecto de Plan de Vías

"No se pueden hacer modificaciones por la puerta de atrás", se queja la presidenta del PP de Asturias

GIJÓN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha arremetido este martes contra la propuesta del Ministerio de Transportes de aprovechar la antigua estación de Sanz Crespo para la futura estación intermodal de Gijón y ha advertido al Gobierno del Principado que "cualquier cambio" que se haga en el convenio del Plan de Vías "tiene que pasar por el Parlamento.

Es más, ha acusado al PSOE en el Gobierno local, autonómico y central de estar "compinchados" para "hacer de Gijón una ciudad de segunda categoría en comunicaciones" tras haber "espantando a los inversores" en el proyecto del Plan de Vías de Gijón.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la visita a Gijón junto al presidente y al portavoz municipal del municipio del PP gijonés, Pablo González y Alberto López-Asenjo, respectivamente.

"Es una tomadura de pelo a los gijoneses y a todos los asturianos", ha lamentado Mallada respecto a lo anunciado este pasado lunes por la alcaldesa gijonesa, Ana González (PSOE), sobre las dos propuestas planteadas por el Ministerio.

La dirigente 'popular' ha incidido en que, de este modo, "el Ministerio se salta los acuerdos", al tiempo que ha recordado que lo que se está planteando supone "cambiar un convenio que ya está firmado".

Hay, además, un estudio informativo que avala dos ubicaciones (Museo del Ferrocarril y Moreda), de las cuales ninguna de ellas está ahora en mente del Ministerio, ni del Gobierno autonómico, ni del Gobierno local, según ella.

LLAMAMIENTO A LA SOCIEDAD

Mallada ha hecho un llamamiento a la sociedad para "reaccionar" ante la "desgana" y la "falta de apuesta" mostrada por la alcaldesa de Gijón, poniendo "trabas" a los acuerdos anteriormente alcanzados y trasladando "inseguridad" hacia el Plan de Vías, ha censurado la presidenta del PP asturiano.

Incluso ha asegurado que es esa "inseguridad" la que, según Mallada, ha motivado a que a día de hoy el Banco Europeo de Inversiones no esté dispuesto a financiar el proyecto.

"No conocemos los motivos por los que el Banco no quiere financiar, ni si la alcaldesa tiene previstos otros inversores. A día no tenemos dinero", ha precisado, no obstante.

La presidenta del PP asturiano ha acusado, por otra parte, al presidente del Principado, Adrián Barbón, de "dar la callada por respuesta" y de "permitir con su silencio" que "el Ministerio utilice a la alcaldesa para no apostar por Gijón y hacer que Gijón sea de segunda categoría en cuanto a comunicaciones se refiere", ha reprochado.

POR LA PUERTA DE ATRÁS

Mallada ha insistido en que "cualquier cambio" que se pretenda hacer en el convenio ya firmado "tiene que pasar por el Ayuntamiento de Gijón y por el Parlamento asturiano", y así lo exigirá el PP mediante una iniciativa en la Junta General del Principado.

"El Gobierno regional no puede aprobar los cambios por la puerta de atrás, no se pueden hacer de forma unilateral", ha considerado la presidenta 'popular'.

Por su parte, López-Asenjo ha incidido en esa falta de explicaciones a los grupos de la oposición, tanto en el Ayuntamiento de Gijón como en la Junta General del Principado de Asturias.

"La técnica de la alcaldesa es el escapismo", ha criticado el portavoz municipal, que recuerda cómo "el ministro Ábalos, con altavoz en mano, anunció que teníamos financiación europea". Sin embargo, al final, "vamos a pasar en blanco esta legislatura", ha añadido Mallada.