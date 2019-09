Mallada (PP) afirma que no se ha planteado dirigir el partido, pero que asumirá las responsabilidades que le trasladen

Publicado 25/09/2019 12:13:48 CET

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada, ha señalado este miércoles que por el momento no se ha planteado la posibilidad de ser la encargada de dirigir el partido en la región después de la dimisión de Mercedes Fernández, pero que, "como llevo haciendo desde hasce 26 años", asumirá todas las reponsabilidades que el partido le traslade.

Así lo ha señalado a preguntas de los medios sobre sus intenciones de cara al proceso que va a vivir el PP asturiano para escoger a la persona que se va a encargar de dirigir el partido, después de que este lunes Mercedes Fernández anunciara su dimisión como presidencia ante el Comité Ejecutivo de Madrid.

En ese sentido, Mallada ha explicado que ahora su partido va a vivir un "proceso interno" y ha reconocido que la dimisión de Mercedes Fernández la ha "cogido con cierta sorpresa". "Ahora se tomarán las medidas necesarias para que la sustitución sea de la manera más normal posible", ha señalado.

Con todo, no ha querido aclarar si va a optar a dirigir el partido. "Tengo mi puesto como portavoz en el parlamento y en este momento no me he hecho ese planteamiento", ha indicado Mallada, que preguntado sobre que haría si el partido se lo propusiera ha indicado que asume "todas las responsabilidades que el partido me traslada desde hace 26 años".

Sin embargo, no ha querido ir más allá, tampoco ha querido entrar a valorar la figura de la actual diputada en el Congreso Paloma Gázquez y la inclusión de Mercedes Fernández en la lista al Congreso o al Senado. "Eso se verá cuando se hagan las listas, es una cuestión de Madrid", ha indicado.