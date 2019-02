Mallada (PP) dice que la decisión sobre una coalición con Foro es de Casado y que no le va a pedir opinión a ella

Publicado 22/02/2019 14:14:26 CET

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la presidencia del Principado, Teresa Mallada, ha recordado este viernes que la decisión sobre un posible acuerdo de coalición de Foro Asturias depende del presidente del partido, Pablo Casado.

Cuando ha sido preguntada, en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, sobre si iba a trasladar su opinión a Casado sobre el asunto, Mallada ha dicho que el presidente del PP no le va a pedir su parecer porque es una decisión que no le corresponde a ella. "Él está muy atareado y no creo que pierda el tiempo pidiéndome a mí opinión", ha comentado.

El pasado 19 de febrero Mallada dijo que los datos ponían en tela de juicio de la coalición de PP y Foro de cara a reeditar el pacto. Este viernes ha dicho que esas declaraciones las hizo "desde la óptica de una afiliada más de este partido".

"Yo tengo mi opinión, pero que no va a hacer que nadie tome las suyas, porque la decisión la va a tomar la persona que ha sido designado para evaluar si hay coalición o no por la Junta directiva Nacional, que es el presidente de este partido Pablo Casado;

y la decisión que tome será, como siempre, bien acogida por los afiliados del PP en Asturias", ha explicado.

Las respuestas de Mallada sobre este asunto llegan un día después de que la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, hubiese opinado sobre la conveniencia de la coalición. Fernández, que ha estado presente en la rueda de prensa de Mallada, dijo este jueves en los pasillos de la Junta General que quien no vea el éxito de la coalición entre PP y Foro sufre 'miopía política'.