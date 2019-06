Mallada (PP) niega que haya polémica en su prejubilación y sostiene su renuncia a la pensión de Hunosa

Publicado 03/06/2019 14:32:56 CET

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General Teresa Mallada ha negado este lunes cualquier polémica en torno a su prejubilación de Hunosa, afirmando que esta se produce de manera "obligatoria" por el plan de la nueva dirección de la hullera pública. A pesar de esta condición de prejubilada, ha asegurado que renuncia a la prestación que conlleva.

Mallada ha acudido a los juzgados de Oviedo para recoger, acompañada del resto de miembros de su candidatura, las actas de diputados del parlamento autonómico. En unas declaraciones a los medios al término de la recogida, ha señalado que si la empresa siguiera el plan que ella aprobó cuando era presidenta de Hunosa no le correspondería aún la prejubilación. "Con esta dirección se adelanta la edad de prejubilación y me obligan a jubilarme, por lo tanto lo que hago es que renuncio a eso y me incorporo a la Junta General del Principado como el resto de compañeros", ha explicado.

En cuanto a esta nueva etapa en el hemiciclo asturiano, ha señalado que "se presenta muy bien". "Yo creo que el grupo del Partido Popular está perfectamente preparado para asumir todos los retos que presenta la legislatura, que no son pocos, y siempre con un objetivo común, que es trabajar por el bien de Asturias", ha añadido.

"LOS OVETENSES HAN HABLADO DE FORMA ABSOLUTAMENTE CLARA", RECALCA

La hasta ahora candidata a la Presidencia del Principado se ha referido también a los posibles pactos para formar gobierno en el Ayuntamiento de Oviedo, y ha recordado, frente a la posibilidad de que el PSOE pacte con Ciudadanos el gobierno, que "los ovetenses han hablado de forma absolutamente clara".

Así, ha rechazado "forzar una situación que no es la que quieren los ovetenses", y abogar por un gobierno liderado por Alfredo Canteli, ya que "es la persona que mejor puede gestionar el Ayuntamiento de Oviedo y que mejor puede trabajar para los ovetenses".