Mallada (PP) ofrece su apoyo a Barbón para pactos concretos y le pide que no los busque en los radicalismos

Publicado 12/07/2019 11:59:53 CET

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP, Teresa Mallada, ha manifestado este viernes que su grupo parlamentario "llega a esta Junta con la firme convicción de trabajar por la región" porque Asturias presenta los peores indicadores económicos y sociales de España.

Por eso ha insistido en varias ocasiones que el PP tenderá la mano al gobierno "en asuntos vitales pero también vigilará y llevará a cabo una oposición rigurosa articulada en torno a una máxima que el interés general de Asturias y de los asturianos".

Mallada ha criticado la intervención continuísta de Barbón ya que sus propuestas no son las que necesita Asturias y porque asume como buena la "nefasta situación en la que se encuentra Asturias". Por eso llegan a la Cámara con un compromiso firme de colaboración, de trabajo, de hacer propuestas por la región y con un compromiso con Asturias. "Asturias necesita de todos", ha dicho Mallada, que ha pedido a Barbón que acuda a ellos en busca de apoyos para que no vaya a buscarlos a los radicalismos.

Ha augurado que Adrián Barbón tiene por delante cuatro años muy duros en los que su grupo le tenderá la mano para asuntos cruciales pero en los que también estarán muy vigilantes. "Estamos convencidos de que nuestro modelo para Asturias es el que la región necesita", ha dicho la portavoz 'popular'.

A partir de ahí Mallada ha ido desgranando las medidas que propone su formación, arrancando por las medidas en materia fiscal que es radicalmente opuesta a la que propone el candidato a la presidencia del Principado. Así Mallada ha advertido de que el PP seguirá "dando los pasos necesarios" para bajar impuestos en la región para igualarla al resto del país.

También ha abogado por sacar adelante un pacto por la innovación, así como un plan de transformación digital que garantice, entre otras cuestiones, que toda la población tenga Internet a alta velocidad.

La portavoz del PP ha manifestado coincidir con Barbón en la necesidad de un Pacto Autonómico por la Educación, pero las medidas en esta materia que defiende el PP no coinciden con las de los socialistas. Mallada ha reivindicado que ese pacto tiene que basarse en la libertad de las familias, en la gratuidad del ciclo 0-3 y en la formación dual.

Las medidas de apoyo a los autónomos también han estado presentes en las medidas que Teresa Mallada ha ido desgranando y que, a su juicio, han sido grandes olvidadas por parte del candidato a la presidencia.

Así mismo ha insistido en que la industria es una de esas cuestiones que necesita de un frente común desde el Principado. "Exigimos al próximo gobierno asturiano la defensa de industria asturiana por encima de siglas políticas y por encima de puestos, ahí tendrá al grupo parlamentario del PP", ha indicado Mallada.

"Le ofrecemos pactos inmediatos para evitar el cierre express de las centrales térmicas y mantener cientos de puestos de trabajo", ha añadido Mallada.

También ha hecho mención Mallada a las necesidades en materia de Turismo, las carencias en infraestructuras o también en las que a juicio del PP se requieren si se quiere apostar de verdad por el mundo rural asturiano. "El mundo rural necesita un esfuerzo especial en varias líneas, en infraestructuras, en el fomento del empleo, en la regulación del sector forestal o en materia de servicios con la garantía de la red educativa de 0 a 3 entre otras cuestiones", ha explicado la portavoz del PP.

PIDE RESPETO EN EL PARLAMENTO

Ha hecho un llamamiento a todos los diputados de la Cámara para hacer de este Parlamento el foro de debate que demandan los asturianos, donde se preocupen por lo realmente importante que es buscar y poner en marcha las soluciones que den respuesta a los problemas de los asturianos. Así ha asegurado que hace este llamamiento después de "la grave campaña de acoso personal con insidias y ataques que ha tenido que vivir ella misma".

En este sentido Mallada ya había comenzado su intervención agradeciendo el apoyo que ha recibido en las pasadas elecciones a pesar de las "tristes y desalentadoras circunstancias que ha vivido en la campaña electoral".

También se ha referido a su puesto al frente de la empresa pública Hunosa asegurando que "es cierto que su puesto peligró en varias ocasiones, pero siempre por defender los intereses de Asturias y de la compañía, con la elaboración de un plan de futuro para la misma".

Ha indicado que, aunque finalmente no lo ha hecho, el PP se planteó presentar candidatura por varias cuestiones: el programa que presenta Barbón y que no comparten y para dejar claro que son la oposición. No obstante ha indicado que han decidido no oponerse a la rápida formación de Gobierno.