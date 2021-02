Mallada (PP) presenta un Plan de choque para solucionar la falta de profesionales del Hospital de Jarrio

OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha presentado este jueves un Plan de choque para solucionar la falta de profesionales en el Hospital Comarcal de Jarrio, ante el "desmantelamiento" que sufre este Hospital fruto de "sangrantes recortes" por parte del Gobierno regional.

La líder popular lo ha denunciado así en un acto celebrado en Coaña junto al Secretario General del PP asturiano, Álvaro Queipo; a la diputada del PP portavoz de Salud en la Junta General del Principado, Beatriz Polledo; y a la diputada popular por el Occidente Cristina Vega.

En el acto, en el que también han participado la alcaldesa de Coaña, Rosana González; la alcaldesa de Villayón, Estefanía González; y un representante de la plataforma Salvemos Nuestro Hospital; Mallada ha advertido que este Hospital corre un grave riesgo si la política sanitaria del Gobierno regional no experimenta un cambio profundo.

Los "recortes constantes" por parte del Principado han generado una "clamorosa falta de profesionales" en muchas especialidades sanitarias o reducción de personal en muchos puestos y esto se traduce en "permanentes recortes en prestaciones" y en un "incremento de insoportables listas de espera", tanto para consultas con especialistas como para cirugía, ha denunciado Mallada.

Teresa Mallada ha asegurado que "es cuestión de voluntad política dar la vuelta a esta situación: Si se quiere, se puede", ha asegurado, para exigir al Gobierno regional destinar más recursos para mantener una plantilla estructural estable en las diferentes especialidades del Hospital.

Para eso, Mallada ha puesto sobre la mesa del Principado un Plan con seis grandes actuaciones, fruto del trabajo realizado en el seno de la comisión del PP en materia sanitaria en colaboración con la plataforma Salvemos Nuestro Hospital y cuyas principales líneas ha explicado esta mañana la diputada del PP portavoz de Salud en la Junta General Beatriz Polledo.

Las mismas se basan en definir, localizar e incentivar puestos de difícil cobertura; actualización de plantilla orgánica frecuente; ofertas públicas de empleo amplias y ágiles; traslados voluntarios frecuentes; un plan de recursos humanos del Sespa; y una ley de personal estatutario.

Según el PP a día de hoy, no hay cardiólogos en Jarrio; hay una plaza de Oftalmología que está sin cubrir; no hay nefrólogos y el servicio se cubre con nefrólogos del hospital de Avilés; el servicio de Medicina Interna ha estado a la mitad y no ha habido consultas ordinarias desde el pasado agosto; una de las plazas de Urología está sin cubrir y la que está cubierta se jubila en mayo; y los dos otorrinos que hay se jubilarán en mayo.

Una situación que se traduce también en "sobrecarga de trabajo, precariedad y desánimo entre los profesionales sanitarios", lamentan desde el PP. Por eso, registrarán el Plan hecho público hoy en los próximos días en el propio Sespa. Asimismo, los populares llevarán una Proposición No de Ley (PNL) a la Junta para "presionar" al Gobierno en la puesta en marcha de estas medidas, y registrarán mociones en los ayuntamientos afectados.