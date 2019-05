Mallada (PP) reprocha a Barbón (PSOE) que no haga ninguna propuesta: "Es difícil hablar tanto sin decir nada"

Publicado 14/05/2019 14:49:40 CET

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, ha reprochado este martes al candidato del PSOE, Adrián Barbón, que no haga ni una sola propuesta a los asturianos, aunque asegurar entenderlo porque "es difícil pedir permiso a Ferraz cada vez que se va hablar". "Cuando Barbón habla de involución se debe referir a él mismo porque en todas estas semanas no he escuchado ni una sola propuesta del candidato socialista, ya es difícil hablar tanto sin decir nada", añade.

Mallada ha hecho referencia con estas palabras a unas declaraciones de Adrián Barbón en las que calificaba a la líder del PP como la "candidata de la involución" y ha criticado el inmovilismo del candidato socialista Adrián Barbón que no ha visitado la región mientras que "yo llevo casi 40.000 kilómetros y conozco perfectamente la situación lamentable por la que atraviesa la sociedad asturiana y al tiempo sabemos todas las posibilidades que tiene esta tierra y sus gentes".

La aspirante a la presidencia del Gobierno de Asturias ha realizado estas declaraciones durante una visita que ha realizado este martes al mercado de Salas, acompañada por el vicesecretario general nacional de Política Municipal y Autonómica del PP, Vicente Tirado.

La candidata ha definido a Adrián Barbón con un paralelismo con el actual presidente del Principado, Javier Fernández: "El PSOE tenía un candidato que hablaba poco pero decía mucho mientras que Barbón habla mucho y no dice nada".

Con todo esto, Teresa Mallada ha mostrado el contrapunto en el PP al defender que sus propuestas son "claras, concretas y medidas". "Estamos ahora en Salas y es evidente el abandono del campo por parte del PSOE. Nosotros, en cambio, estamos comprometidos con la defensa del mundo rural", apunta.

Teresa Mallada ha hablado de la importancia de impulsar el turismo rural "vinculado a nuestra cultura, tradiciones y gastronomía, y en concreto, el conocimiento de la riqueza de nuestro medio ambiente y a las posibilidades de actividades deportivas que ofrece nuestro medio rural".

Por esta razón, Mallada se ha comprometido a consensuar un "Plan Integral de Infraestructuras del Medio Rural donde se fijarán prioridades en el horizonte 2022" y se compromete a publicar los plazos de ejecución.