Manifestantes cortan el acceso a Gijón por Sanz Crespo con una barricada incendiada contra el cierre de la Sindical

Publicado 11/12/2018 18:23:01 CET

GIJÓN, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de manifestantes vinculados a la Asociación de Parados y Precarios de Asturies ha cortado este martes el acceso a la autopista por Sanz Crespo con una barricada de neumáticos incendiados en protesta por el posible cierre de la Casa Sindical.

Uno de los manifestantes, Juan Manuel Martínez Morala (CSI), ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que ellos abandonarán el salón de actos de la Casa Sindical siempre que el Ayuntamiento gijonés las facilite una nave como almacén y un local donde poder llevar a cabo el rastrillo y las labores de asesoramiento de la citada asociación.

En este sentido, ha apuntado que desde el Ayuntamiento se les ha ofrecido una nave en Tremañes y van a estudiar la posibilidad de cederles un local municipal. Al tiempo, la Asociación de Parados y Precarios ha dado las señas al Ayuntamiento de un local en la calle de Magnus Blikstad para que lo alquile y se lo ceda.

"El edificio es seguro", ha sostenido Morala, quien ha culpado a CCOO y Ciudadanos de la situación. Eso sí, ha reconocido que el inmueble necesita "mejoras evidentes".

"No lo vamos a consentir", ha advertido Morala sobre el cierre de la Sindical. Es más, este próximo lunes, a las 9.00 horas, tratarán de impedir que la empresa contratada por el Ministerio de Empleo, propietario del edificio, para el vaciado del salón de actos, haga su labor. A este respecto, ha apuntado que si no disponen de otros locales no podrán atender a las cientos de personas que se acercan a la Sindical desde hace unos años.

Sobre CCOO, además, ha incidido en ue en 2013 la Ejecutiva decidió clausurar el salón de actos y se les ofreció una oficina donde la antigua Peritos, pero este edificio se derribó. Ahora han conseguido que el Principado les ceda la oficina de empleo de Fermín Canella que dejará libre cuando se trasladen a los antiguos juzgados de Poniente.

Les ha reprochado, asimismo, a CCOO, su actitud por haber colaborado con Ciudadanos, al tiempo que ha pedido a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), que tome cartas en el asunto.