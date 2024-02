Marcos comparte las reclamaciones "razonables" de los ganaderos, pero recuerda que el Principado debe actuar con "rigor"

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha afirmado que hay muchas de las reclamaciones del sector que son "muy razonables", pero que la administración tiene que actuar con "rigor y transparencia" cuando se trata de recursos públicos.

Así lo ha indicado Marcos en una rueda de prensa este miércoles en Oviedo tras reunirse con representantes de los sindicatos agrarios Asaja, Coag y Uca y la que han asistido también los directores generales de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, y de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, respectivamente.

En ese sentido, preguntado por la tractorada que han convocado para este jueves las organizaciones agrarias Unión Rural Asturiana, URA y Asaja en Oviedo, el consejero ha señalado que "cualquier reivindicación que se haga, siempre que sea manteniendo los estándares que marca el Estado de Derecho, me parece correcto".

Así, ha afirmado que hay determinados aspectos de las reclamaciones que comparte "totalmente". Con todo, ha indicado que él diferencia entre los aspectos que gestiona el Principado y entre aquellos en los que sólo puede actuar como "interlocutor" con el Ministerio. Un papel que, ha recordado, han efectuado incluso "compartiendo objetivos con otras comunidades autónomas de distinto signo político".

En ese sentido, ha indicado que hay reclamaciones del sector que se hacen al Principado que no puede compartir "bien por carencias de rigor o por no ser ciertas", entre las que ha mencionado que se acuse a su Consejería de ser una cartera dedicada simplemente a la "inspección ganadera".

"Yo no le llamaría inspectora, lo que tiene que haber es rigor y transparencia cuando hablamos de recursos públicos. Otra cosa es la burocratización. Hay que diferenciar, pero tiene que haber rigor dentro de lo razonable, porque los recursos públicos tienen que ser autorizados y tienen que ser controlados", ha explicado.

Marcos ha afirmado que el sector público es susceptible de mejorar. Por eso, van a crear una mesa con los sindicatos agrarios para analizar la situación y abordar los posibles cambios --entre ellos en los baremos de daños--. "Se tienen que gestionar los expedientes de una manera más rápida, tenemos que ser mucho más dirigentes la administración en la gestión y creo que hemos demostrado que sí podemos hacerlo y que lo hemos hecho", ha afirmado.

Por otro lado, ha indicado que coincide en las reivindicaciones sobre la reducción de la burocracia europea y ha apostado por imponer cláusulas espejo para las importaciones de productos agroganaderos extracomunitarios. Además, ha recordado que la realidad de Asturias "no tiene que ver con la de otros territorios, incluso de nuestro propio país".

UCA

Por su parte, el secretario general de UCA, José Ramón García Alba, ha afirmado que no ha salido de la reunión "del todo satisfecho" por cuestiones tratadas como las ayudas por daños de animales salvajes. En ese sentido, ha indicado que el 60% de los daños del lobo "lo están sosteniendo los ganaderos" ya que muchas veces "tienes que reclamarlo con un informe de un veterinario y llevarlo al juzgado, con lo cual quedan sin acreditar y tienes el animal perdido".

Además, ha indicado que aunque no sea miembro de una entidad convocante participará en la tractorada de mañana y que tampoco descartan movilizaciones contra la propia Consejería que se sumarán a las convocadas a nivel nacional y europeo. Así, ha criticado las exigencias de la Unión Europea, como el cuaderno digital, algo que ve "totalmente imposible" de aplicar en Asturias. "Lo primero, no tenemos cobertura de móvil ni redes para poder hacerlo y lo segundo, la gente, la mayoría está de encima de 60 años y no tiene conocimientos para poder hacerlo, con lo cual es imposible", ha señalado.