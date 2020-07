Marcos impide que el Pleno se pare ante la protesta de Vox por una intervención en gallego-asturiano

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General, el socialista Marcelino Marcos, ha indicado al diputado de Vox, Ignacio Blanco, que una intervención en gallego-asturiano realizada por el diputado de Podemos Asturies, Rafael Palacios, era fácilmente comprensible para el conjunto de la Cámara, pero que si había alguna palabra que no entendía del conjunto del discurso, lo comunicará a la presidencia para que Palacios se las tradujera posteriormente.

Se trata de la primera intervención en una lengua propia de Asturias después de que se aprobara la reforma del reglamento de la Junta General para garantizar el uso de estos idiomas. En caso de controversia, podría llegar a pararse el pleno, pero en esta ocasión no ha sido así ya que el presidente de la Junta ha determinado que era comprensible.

Así lo ha establecido Marcos después de que Blanco interrumpiera una intervención de Palacios sobre el modelo de gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime ya que, según alegó el de Vox, la intervención era íntegramente en gallego-asturiano y el no entendía alguna parte, por lo que ha preguntado a Marcos si la Junta General había establecido algún mecanismo ante esta situación.

Una vez finalizó Palacios su intervención, Marcos ha preguntado a Blanco sobre si había alguna palabra que no había podido entender. "No me tomé la molestia de apuntarlas, son unas cuantas", ha respondido Blanco, lo que fue respondido por el presidente de la Cámara con un "pues entonces sigamos con el debate.

Por su parte, una vez llegó el turno del PP ha tomado la palabra el diputado Álvaro Queipo, natural de Castropol, que ha agradecido a Palacios que usara el gallego-asturiano, una lengua "muchas veces olvidada por esta Cámara". Unas palabras que Queipo ha pronunciada en su lengua materna, aunque después ha pasado al castellano.

Durante el turno de Vox, Blanco ha recordado que habían anunciado que abandonarían el Pleno cuando se hablará en "bable, fala, llingua, gallego-asturiano o no qué", pero ha indicado que sus votantes les reclamaron que no abandonaron la sesión por una cuestión lingüística.

Con todo, Blanco ha señalado que el uso de "esta lengua que no se realmente qué es" le ha permitido no entender la intervención de Rafael Palacios "y a veces es un dolor seguir sus intervenciones, así que me ahorrado aguantarlo".