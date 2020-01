Marcos Líndez aboga porque la Calre impulse retos como la lucha contra la despoblación o la transición energética

Publicado 17/01/2020 17:53:19 CET

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Marcelino Marcos Líndez, ha planteado este viernes adoptar "propuestas firmes" en asuntos como la despoblación, la transición energética o en la lucha contra la contaminación.

Marcos Líndez se ha pronunciado en esos términos, según han informado desde la Junta General, durante su participación en la reunión del comité permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (Calre) que se celebra en Santa Cruz de Tenerife.

Según Marcos Líndez han de ser medidas que tienen que servir para que "en Bruselas, donde de aprueban directivas y se toman decisiones en materia legislativa, se afronten decisiones en la próxima década en las que se busquen un punto en común, con recursos para luchar contra un problema que nos afecta a todos y a todas ya que en muchas comunidades europeas son un problema y un reto".

En su intervención, Marcelino Marcos Líndez ha propuesto que, en el debate en Calre sobre la despoblación, "no haya dos grupos de trabajo sobre el mismo asunto, no me parece muy práctico".

"Habría que llegar a un acuerdo para que haya un único grupo y no dividir los esfuerzos", ha argumentado, "donde se puede avanzar en asuntos trasversales como en materia de igualdad porque sin igualdad es imposible tener éxito para luchar frente al despoblamiento", ha explicado.

En la reunión, además de la Junta General del Principado, representada por su presidente, Marcelino Marcos Línde, han participado la Asamblea Legislativa de las Azores, el Parlamento austriaco de Vorarlberger, el parlamento regional alemán de Bayern, el Consejo regional de Veneto (Italia), el Parlamento de Valonia (Bélgica), el Parlamento Valenciano, la Asamblea de Extremadura, las Cortes de Castilla y León, el Consejo Regional de Lombardía (Italia) y la Asamblea Regional de Sicilia.