María Pilar Martínez Ceyanes, nueva presidenta de lo Contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles el nombramiento de la magistrada María Pilar Martínez Ceyanes como nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Martínez Ceyanes, que hasta ahora ejercía como magistrada en esa misma sala, sustituirá a David Ordóñez Solís, que ocupaba el cargo desde 2021, tal y como ha detallado el Consejo General del Poder Judicial en una nota de prensa.

El acuerdo, adoptado por unanimidad, forma parte de una batería de nombramientos discrecionales realizados por el órgano de gobierno de los jueces, que en su actual mandato suma ya 182 designaciones.

En paralelo, el CGPJ ha designado también al magistrado Jesús Carlos Galán Parada como nuevo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en sustitución de María José Renedo Juárez.

Según ha informado el órgano, 76 de los 182 nombramientos realizados desde el inicio del mandato han recaído en mujeres, lo que supone el 41,75% del total.