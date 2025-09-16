Marián García y Xurde Fernández ganan el Premio 'María Josefa Canellada' de literatura infantil y juvenil en asturiano

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los escritores Marián García y Xurde Fernández han ganado el XVIII Premio María Josefa Canellada de literatura infantil y juvenil en lengua asturiana con su novela Ascensoristes S.A.

El jurado, reunido este martes en el Ayuntamiento de Cabranes, ha destacado la "fluicez y dinamismo" de una obra que "retoma la idea de los viajes del tiempo con referencias culturales".

En esta edición, el tribunal ha estado compuesto por Milio Rodríguez Cueto, ganador de la anterior edición; Gerardo Fabián, alcalde de Cabranes; Alonso Zamora, hijo de María Josefa Canellada; Alba Carballo López, filóloga y Alba Sánchez Batalla, docente de lengua asturiana. Como presidenta ha actuado Juncal Mónica García Velasco, jefa del Servicio de Planificación y Normalización Llingüística, y como secretario Xosé Miguel Suárez Fernández.

Marián García (Gijón, 1975), licenciada en Filología Española y especialista en Filología Asturiana, es profesora de Educación Secundaria en el IES Fernández Vallín de Gijón. Es autora, junto con Xurde Fernández, de las novelas 'El color del escaezu', y 'Aeropuertu', de libros juveniles e infantiles como Febreru 29; finalista del Premiu Asturnews, o 'L'árbol de la verdá', así como autora de materiales para el aprendizaje de la lengua asturiana.

También ha traducido al asturiano diversas obras de teatro: 'Dormiyosos', 'Formigues', 'Les piripirates' y 'The Asturian Sisters'.

Xurde Fernández (Carreño, 1975) es doctor en Equidad, Igualdad e Innovación Educativa, licenciado en Filología Española y especialista en Filología Asturiana. Trabaja como profesor de Secundaria en el IES Nueve Valles, de San Miguel (Cantabria). Ha publicado libros de poesía (Difícil. Premio Fernán Coronas), de cuentos (Díes d'iviernu, Premio Llorienzu Novo Mier), novelas (Intentu d'escritura. Premio de la Crítica) libros juveniles (como la serie protagonizada por Ariel y Berta), obras de teatro (¡Pa L'Habana! Premiu de l'Academia de la Llingua Asturiana), espectáculos (Palabres. Premiu de la Crítica de la RTPA) y libros para el aprendizaje de la lengua asturiana (A la gueta de material espardío, junto con Marián García). Sus últimas creaciones son la novela 'Caledonian Road' y el espectáculo 'Llamando a conceyu'.