Marín (PP): "Yo estaría dispuesto a luchar por la Alcaldía"

Publicado 21/12/2018 16:33:28 CET

GIJÓN, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Gijón, Mariano Marín, ha anunciado este viernes que su deseo es ser cabeza de cartel en los próximos comicios locales de 2019.

"Yo estaría dispuesto a luchar por la Alcaldía de Gijón", ha apuntado, para matizar después que será así siempre que el partido así lo decida,

Marín, en declaraciones a los medios de comunicación durante el brindis navideño del PP, ha indicado que la elección debería de ser después del día de Reyes y antes de la Convención Nacional del PP, que se celebrará los días 18,19 y 20 del próximo mes.

Ha incidido, asimismo, en que es presidente del PP de Gijón y durante tres años fue portavoz municipal antes de ser nombrado delegado del Gobierno en Asturias, a lo que ha recalcado que siempre estuvo a disposición del partido y donde pensaban que era más apropiado.

Sobre posibles alianzas, ha señalado que el PP siempre ha sido consciente de la necesidad de aunar todas las fuerzas de centro derecha. "El enemigo lo tenemos a la izquierda, no a la derecha", ha dejado claro.

Y aunque no deja cerrada la puerta 100 por 100, ha puntualizado que no ve "ningún interés" en Foro. Sobre Vox, ha indicado que es una fuerza que no tiene ninguna representación en la ciudad, por lo que "hoy por hoy no me preocupa", ha apuntado.

Con todo, ha remarcado, de cara a las próximas elecciones, que en Gijón supone elegir entre seguir conviviendo con las políticas socialistas de siempre, que solo sirven para, según él, que llegara Asturias a la "decadencia" y que sean los últimos en todo menos en el pago de impuestos, que son los primeros.

SALTO AL FUTURO

En su opinión, es momento de apostar por el PP y las políticas ancladas en el día a día. Ha insistido, en este aspecto, en que la gente debe decidir "si seguir en el pasado o dar el salto al futuro", ha indicado.

Ha señalado, asimismo, que este viernes se ha iniciado el debate de los presupuestos regionales, que son, a su juicio, "malos, muy malos" y constatan que el PSOE quiere que Asturias quede "atrás".

Ha indicado, a este respecto, que el PP ha presentado una enmienda a la totalidad y 92 enmiendas parciales, algunas de las cuales afectan a Gijón, como es exenciones en materia de sucesiones para transmisión de empresas, aumentar la partida destinada a la ampliación de Cabueñes y la reparación de los centros de salud de La Camocha y Perchera, así como la gratuidad de los libros de texto y también del ciclo de 0 a 3 años.

Ha apostado, además, por unos presupuestos que respondan a las necesidades de los gijoneses y eso solo lo puede ofrecer, a su parecer, el PP, del que ha dicho que es un partido "fiable".

Junto a él, el portavoz local del PP, Pablo González, ha considerado "absolutamente imposible" hacer un balance positivo de la gestión de Foro en la ciudad.

En su opinión, el "pasotismo" de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), no conduce "a nada". Ha acusado a esta, asimismo, de haber preferido pactar en despachos y le ha trasladado que la política "de postureo" no funciona. Es más, ha opinado que les va a traer consecuencias negativas en las urnas.