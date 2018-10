Mario Suárez (XsP), en respuesta a Vauste: "Ningún problema a acudir a cualquier lugar a responder de nuestros actos"

Publicado 25/09/2018 13:42:57 CET

"Si salimos a rueda de prensa es porque tenemos los datos", ha sostenido el portavoz de la formación morada

GIJÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Xixón Sí Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón, Mario Suárez del Fueyo, ha insistido en que hubo, al menos, intento de venta de la antigua planta gijonesa de Tenneco por Vauste, pese a que la Dirección de la compañía lo haya negado.

"Ningún problema a acudir a cualquier lugar a responder de nuestros actos", ha respondido, en rueda de prensa en el Consistorio, Del Fueyo a la Dirección de Vauste ante la advertencia de esta, este pasado lunes, de que emprenderán acciones legales por sus declaraciones acerca del acuerdo de compra-venta de la fábrica de Gijón, dedicada a la automoción.

Del Fueyo, además, ha insistido en que a XsP le preocupa qué va a pasar con la planta gijonesa cuando finalice en marzo de 2019 el acuerdo de venta de amortiguadores a Tenneco. Es más, ha apuntado que el compromiso para la venta de 1,8 millones de amortiguadores ya está casi ejecutado, por lo que desconoce si va a haber prórroga o si se está renegociando un acuerdo con la multinacional.

"No es alarmar, es ser superresposables y poner las cosas en su sitio" ha reiterado, para dejar claro que XsP apuesta por que la antigua planta gijonesa de Tenneco tenga futuro industrial. Es por ello que ha conminado al Principado a "que se ponga las pilas", en lugar de recurrir a las "descalificaciones" en respuesta a la alerta dada sobre una posible venta de la fábrica de Vauste en Gijón.

"Si salimos a rueda de prensa es porque tenemos los datos", ha recalcado, para después criticar, respecto a Vauste, que "no puede contar el cuento de la buena pipa". Del Fueyo ha afirmado que tienen un documento en el que Vauste habla de un acuerdo con unos socios, supuestamente negociado el pasado mes de marzo, en el que es el director de la compañía quien propone la estructuración de compra. No es, como según Del Fueyo la empresa quiere hacer creer, que fuera un estudio de una oferta hecha por otra compañía.

En este sentido, ha apuntado que deberán aclarar si es que hubo intento de acuerdo de venta que finalmente no cuajó. "No somos responsables de que haya más clientes o no", ha remarcado el portavoz de XsP.

El portavoz de XsP, en la misma línea, ha insistido en saber si se están cumpliendo los acuerdos, si hay carga de trabajo hasta marzo de 2019 cuando ya se llega casi a los 1,8 millones de amortiguadores, en qué fase se encuentra la planta de inyección de magnesio, si el plan de I+D está en activo o si se está llevando a cabo la inversión comprometida por Vauste para la modernización de la planta gijonesa. Especialmente, Del Fueyo ha pedido conocer si se amplió la cartera de clientes distinta a Tenneco.

Y en respuesta a la Dirección de Vauste, ha incidido en que no pasaría nada por decir que el acuerdo firmado en su día para la compra de la antigua Tenneco, aunque no se cumplió aún, se va a cumplir.