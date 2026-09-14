Marlaska afirma, en el nuevo cuartel de Mieres, que Asturias es uno de los lugares más seguros de España

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres. - EUROPA PRESS

MIERESD/OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este lunes que Asturias es "uno de los lugares más seguros de España" y ha defendido que la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres, que ha supuesto una inversión de casi siete millones de euros, representa una apuesta por la seguridad y por la presencia del Estado en el territorio.

Marlaska ha presidido este lunes la inauguración de esta nueva infraestructura que se ha desarrollando en el marco del I Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado. Durante su intervención el ministro ha señalado que la tasa de criminalidad del Principado se sitúa 14 puntos por debajo de la media nacional y ha subrayado que el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Asturias ha aumentado un 6% por ciento desde 2018.

El ministro ha incidido en que la seguridad "es mucho más que estadísticas" y se traduce en la "tranquilidad de una familia", la confianza para abrir un negocio, la protección de una víctima y, en definitiva, en las condiciones que permiten a los ciudadanos desarrollar su proyecto de vida "en libertad".

Grande-Marlaska ha defendido además la importancia de mantener una presencia efectiva del Estado en territorios como Asturias, donde la pérdida de población y la concentración de determinados servicios hacen especialmente relevante, a su juicio, garantizar la proximidad de los servicios públicos.

En este sentido, ha señalado que el nuevo acuartelamiento de Mieres "no es solamente un edificio", sino también "un punto de referencia para todos sus vecinos", así como una infraestructura que aporta "proximidad, confianza y capacidad de respuesta".

El nuevo cuartel cuenta con unos 1.900 metros cuadrados de dependencias oficiales, viviendas y espacios destinados a las necesidades actuales de la Guardia Civil. El ministro ha destacado asimismo sus medidas de eficiencia energética y la instalación de paneles fotovoltaicos.

Los agentes de la Guardia Civil ubicada en estas instalaciones prestan servicio a los concejos de Mieres, Lena y Aller, con una población aproximada de 38.000 habitantes y una superficie de unos 760 kilómetros cuadrados, que incluye zonas estratégicas como las estaciones invernales de Pajares y San Isidro.

Grande-Marlaska ha enmarcado esta actuación en la política de modernización de las infraestructuras de seguridad del Estado desarrollada por el Gobierno. Asimismo, ha avanzado que el segundo Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado contempla una inversión de 11 millones de euros para un futuro acuartelamiento de Avilés y de otros seis millones para el nuevo cuartel de Pravia.

El ministro ha defendido también el incremento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha señalado que actualmente hay 18.000 efectivos más en España que en 2018, al haber pasado de 142.000 a 160.000 agentes.

"Hoy ponemos en funcionamiento un edificio, pero estamos haciendo algo mucho más importante: estamos poniendo recursos al servicio del futuro", ha afirmado Grande-Marlaska, quien ha agradecido su labor a los agentes de la Guardia Civil destinados en Asturias.

El ministro ha concluido felicitando a Mieres, Asturias y, especialmente, a los hombres y mujeres que prestan servicio en el nuevo acuartelamiento, al considerar que las instalaciones mejorarán sus condiciones de trabajo y contribuirán a la estabilidad de las plantillas.

INFRAESTRUCTURA MUY ESPERADA Y DEMANDADA.

Por su parte el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ha celebrado que "por fin los hombres y mujeres de la Guardia Civil de Mieres puedan trabajar en un cuartel moderno y fiuncional que es lo que se merecen" y ha destacado el importante trabajo que la Benemérita lleva a cabo los 365 días del año.

"La Guardia civil está cuando las cosas van bien, pero sobre todo cuando las cosas van mal. La ciudadanía de Mieres está muy orgullosa de vosotros. Mieres por fin tiene un cuartel nuevo, hemos tenido que esperar mucho tiempo, demasiado, hemos tenido que reclamarlo con lealtad, pero con firmeza", ha añadido el regidor mierense.

En el acto de inauguración han estado presentes la Directora de la Guardia Civil, Mercedes González, la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, el presidente del Principado, Adrián Barbón y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, entre otros.