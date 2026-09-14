Marlaska califica de "delito de odio" la agresión a Rubén Rosón y Jorge Fernández y confía en que se esclarezca pronto

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska a su llegada a Mieres. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido este lunes en Mieres a la agresión del pasado jueves al exconcejal de Somos Rubén Rosón y el político Jorge Fernández, que se encontraban en una de las casetas de San Mateo en la Plaza de la Catedral al grito de "rojos de mierda" y "arriba España" y ha trasladado toda su solidaridad a las víctimas. Además ha mostrado su confianza en que este "delito de odio" se esclarezca lo antes posible.

"Lo primero nuestra solidaridad con las víctimas, con las víctimas de un delito como cualquier otro, pero en este caso un delito de esas características que evidentemente, lo que hace es socavar la convivencia. Se trata de un delito de odio. Espero que la mayor brevedad los autores sean también perfectamente identificados y se proceda a su detención y a disposición judicial", ha indicado Grande-Marlaska.

Ha señalado el ministro que es importante reseñar que en este tipo de delitos de odio quien dirige la investigación son las brigadas de información atendiendo a la gravedad y naturaleza de estas conductas.

Preguntado por las declaraciones del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que este domingo aseguraba que era necesario saber lo que pasó ya que solo se conoce "lo que dice una parte" y que añadió que los presuntos agresores "son chavales jóvenes" y "no creo que sean tan mala gente", el ministro ha asegurado que "él siempre está y estará con las víctimas".

"Si el alcalde dice que son buenos chavales, sabrá quiénes son. Por favor que se presente ante la autoridad policial, realice la declaración e identifique a los mismos y así facilitaría la labor de los policías", dijo Fernando Grande-Marlaska.

No obstante ha asegurado que la Policía tampoco necesita esa cooperación porque los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tiene los medios necesarios y precisos para proceder a esa identificación sin ningún tipo de dudas y para su puesta a disposición judicial.