Martín (IU) recuerda a la Federación vecinal que un plan de movilidad no es un plan de barrios

GIJÓN, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha recordado este martes a la Federación de Asociaciones Vecinales que un plan de movilidad y un plan de barrios son instrumentos diferentes que conviene no confundir.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el Plan de Movilidad Sostenible es un documento de planificación estratégica que busca diseñar la movilidad urbana del conjunto de la ciudad a través de la definición de objetivos y actuaciones que deben abordarse desde concepciones integrales e integradoras de ciudad. La movilidad no se diseña para cada barrio de Gijón, sino para toda la ciudad, añaden.

En el caso del Plan de Barrios y las políticas de distrito, en cambio, indican que sí atienden y dan respuesta a las necesidades concretas y singulares de cada zona.

Asimismo, se señala desde el Consistorio que las inversiones del Ayuntamiento no se limitan a las que plantea el Plan de Movilidad, y mucho menos los aspectos urbanísticos, que se rigen por el Plan General de Ordenación aprobado en 2019.

Martín, a este respecto, ha dicho que le cuesta entender las críticas de la federación vecinal, "máxime cuando esta entidad conoce de sobra qué es, y qué no es, un plan de movilidad, tras haber liderado el pasado mandato el proceso de elaboración del PIMSS, que tampoco contemplaba actuaciones concretas para los barrios a pesar de que ahora sí las reclama, según el edil.

Este, asimismo, ha recordado que en la reunión mantenida con los representantes vecinales el pasado 19 de mayo, el Ayuntamiento insistió en que el Plan de Movilidad está en fase de participación ciudadana y animó a las asociaciones de vecinos a proponer medidas y actuaciones, al igual que está haciendo con las comunidades educativas, los colectivos ciclistas, el sector del transporte público o los agentes económicos y sociales de la ciudad.

Para él, no deja de llamar la atención que cuando se piden propuestas y se anima a la participación, lo que se reciben sean críticas pero no ideas. En su opinión, la calidad de los procesos participativos no se mide solo por lo que aporta una parte, sino por lo que aporta el conjunto de las partes.

El concejal ha afirmado que espera que la federación vecinal se sume al resto de colectivos que ya están aportando propuestas, que sin duda mejorarán la versión inicial del plan, a su parecer.