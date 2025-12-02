Martínez Salvador anuncia "buenas" noticias y pronto respecto a la compra del solar de la nave de Flex

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en ruesa de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes la aprobación de la modificación del contrato de ejecución subsidiaria de las obras de demolición de la nave de Flex, por importe de 108.391,98 euros.

Unido al anterior, aunque fuera del Orden del Día, se ha autorizado la ampliación del plazo de la ejecución de las obras, que se prolongarán hasta el próximo 19 de enero.

Así lo ha indicado Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que ha asegurado que están avanzando en la adquisición del solar en el que se asienta la citada nave. Ha agregado que pronto tendrán novedades y ha dado por hecho que serán "buenas".

Asimismo, ha apuntado que la Junta de Gobierno ha denegado diez subvenciones de rehabilitación de fachadas, al haber recibido ayudas de otra administración para la misma obra, siendo incompatible cobrar las dos.

Se ha aprobado, por otra parte, la modificación del contrato de servicio de alquiler de camiones y maquinaria de obra con conductor en el lote 1, alquiler de camiones con conductor, por más de 34.390 euros, y el lote 3, alquiler de maquinaria de obra con conductor, por una cuantía de 80.000 euros.

También se ha dado luz verde a la modificación del contrato y su ampliación de plazo de la ejecución de unas obras PRTR, correspondientes a la adecuación ambiental de la salida Oeste del Camino de Santiago en Gijón.

En este caso, se sustituyen los semáforos previstos por balizas debido a que no se obtuvieron autorizaciones de Adif. Esto conlleva a una ampliación de plazo de tres semanas y, a su vez, se produce una reducción del presupuesto en 70.000 euros aproximadamente.

Además, se ha aprobado el inicio del expediente de modificación del proyecto PRTR de la rehabilitación y renaturalización de los cursos bajos de los ríos Piles y Peñafrancia, por cuestiones "menores" relacionadas con algunos tipos de pavimento.

Por otro lado, se ha aprobado la propuesta de acuerdo para interpretar el índice de la fórmula de revisión de los precios de las prestaciones P2 y P3 del servicio de suministro energético.

Más en detalle, lo que se aprueba es una interpretación del índice de revisión de precios de la prestación P2, que es la de mantenimiento térmico, en cuanto al índice de variación de los costes de materiales.

Según el edil, se interpreta para hacer viable su aplicación, al no coincidir la denominación de los pliegos de forma exacta con ningún índice publicado por el INE y tampoco indicarse el año base de referencia.

PIRAGÜISMO

Al margen de la Junta de Gobierno, y preguntado sobre la restricción del piragüismo en el Puerto Deportivo en horario vespertino, ha indicado que desde el Ayuntamiento mantienen conversaciones con el Grupo de Cultura Covadonga "de manera periódica".

Sobre este asunto, ha indicado que sabían de ese cambio y están trabajando con el centro deportivo, si bien de momento no hay tampoco "ninguna novedad". "Lamentamos ese cambio de criterio, pero no está en nuestras manos", ha señalado.

HOSPITAL DE CABUEÑES

En cuanto a los presupuestos regionales, y a la espera de una valoración más general, ha respondido, con referencia a los casi más de siete millones de euros que se destinarán a las obras de ampliación del hospital de Cabueñes, que antes de la reanudación de los trabajos se precisa de un nuevo proyecto.

Martínez Salvador ha incidido en que, teniendo en cuenta que la ampliación "fracasada" requería una inversión superior a los 80 millones de euros, es previsible que el nuevo proyecto sea de una cantidad "notablemente superior".

Eso requiere, a su modo de ver, la redacción de un proyecto que lleva muchos meses, que también precisa una dotación económica importante, ya que destinar a la redacción del proyecto menos dinero del que es necesario lo que lleva aparejado es que consigas un mal proyecto que luego no es ejecutable.

Con todo, ha considerado que ojalá hubiera 150 millones de euros para la ampliación de Cabueñes, pero ha remarcado que es "imposible" que se pudieran ejecutar el año que viene, toda vez que no hay proyecto.

Es más, ha señalado que es probable que no lleguen a ejecutar ni esos siete millones de euros presupuestados para 2026. "Si llegan a iniciar las obras antes de las elecciones, creo que no sería un mal resultado", ha ironizado con respecto al retraso en la obra.

Preguntado por el aparcamiento provisional que dé servicio al hospital de Cabueñes, ha indicado que se está trabajando con el Principado para la cesión y adecuación de la parcela municipal. "Va todo en marcha", ha apuntado al respecto, antes de remarcar que "no hay ningún problema". En cuanto a los plazos, ha afirmado que será "pronto".