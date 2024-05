Martínez Salvador dice, de la propuesta del PP de vial al puerto, que no valoran nada que no sea del Ministerio

El Ayuntamiento aún no ha valorado si repercutirá la bajada en Cogersa a la tarifa de Emulsa



GIJÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno local en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha sido tajante al afirmar que el Gobierno local no valorarán ninguna propuesta alternativa al vial de Jove que no provenga del Ministerio.

Así lo ha indicado Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, un día después de que el PP gijonés, incluida la vicealcaldesa gijonesa 'popular', Ángela Pumariega, presentara su propuesta de vial al puerto, con un trazado de uso exclusivo portuario desde Puente Seco que incluye un túnel bajo Veriña que llegaría hasta el parque de carbones de Aboño, donde se habilitaría el antiguo túnel para conectar directamente con El Musel.

Y si bien primeramente ha indicado que Foro se mantiene "de manera inamovible" en lo acordado en el Consejo Social Municipal, ha agregado que esa postura es extensible al Equipo de Gobierno, formado en coalición por Foro y PP. Ha insistido, en este caso, en que valorarán la propuesta que la del Ministerio, pero no otro tipo de propuestas.

Sí que ha indicado que el PP comunicó a Foro que iban a presentar esta alternativa de acceso al puerto, a lo que ha recalcado que se les dijo que no iban a valorar ninguna que no venga del Ministerio. Ha remarcado, eso sí, que no van a entrar tampoco a valorar lo que el PP haga, como partido o en el marco de las elecciones europeas.

COGERSA

Por otro lado, preguntado por el anuncio de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias, Nieves Roqueñí, de que propondrá volver a la tarifa anterior que abonaban los ayuntamientos a Cogersa, es decir, pasar de 96 a 67 euros por tonelada, al quedar inoperativa por el incendio la planta de tratamiento de basura bruta, ha apuntado que, por el momento, no se ha valorado internamente si repercutirán esa bajada en la tarifa de Emulsa.