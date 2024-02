Martínez Salvador (Foro) advierte de que apostar por el Mundial no puede hipotecar el futuro de Gijón

"Nunca nos hemos sentido abandonados", afirma sobre el apoyo del Principado a esta candidatura

GIJÓN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), se ha mostrado este martes convencido de que la ciudad debería de ser sede del Mundial de Fútbol de 2030, "pero con un planteamiento que no hipoteque el futuro de la ciudad".

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado, a este respecto, que el Ayuntamiento está trabajando en la elaboración de un informe jurídico, pero no se dispone de él.

Sí que ha precisado que no tienen cifra de retorno de lo que supondría ser sede del Mundial, si bien ha matizado que saben se está haciendo un estudio encargado por el club. Es por ello, que ha insistido en que si se da el paso, "queremos hacerlo con responsabilidad, con seguridad".

Preguntado por la apuesta de Zaragoza por ser sede, ha recalcado que ese protocolo cuenta con plan de financiación con reparto de las cargas. En este sentido, ha supuesto que en Zaragoza es que lo habrán visto que es "asumible" para ellos. Eso, a día de hoy, no se tiene en el caso de Asturias, según el edil.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre que los 50 millones de euros que se estima que tendría que poner el Ayuntamiento, es un dinero que sería a mayores del coste que supone reformar el estadio, que es de titularidad municipal. Incluso, ha recalcado que esa cantidad es estimativa de lo que podría implicar.

Y si bien ha reconocido que no se tendría que hacer todo en el mismo año, ha remarcado que el coste de la reforma del estadio necesita de un plan de financiación que permita al Ayuntamiento no comprometer el mantenimiento de los servicios públicos ni la inversión en la ciudad.

Es por ello, que Martínez Salvador ha dejado claro que mientras no haya plan de inversión que reparta esas cargas económicas, no se puede comprometer. Sobre ello, se ha preguntado qué pasa si la FIFA luego reclama unas inversiones no hechas. El edil ha insistido en que dar pasos decididos sí, pero "siempre con seguridad". Ha recordado, además, que los plazos los marcan los que organizan el Mundial, no el Ayuntamiento.

En cuanto al estadio, independientemente de si se celebra el Mundial o no, ha indicado que por supuesto que requiere "mejoras e inversión constante". Dicho esto, ha opinado que está espectacular a día de hoy, aunque no sea tan tecnológico o arquitectónico como los que se construyen ahora.

A este respecto, ha apuntado que el Gobierno local pensará en el futuro y cómo mejorarlo, pero en el presente ha recalcado que no se pensaría en una inversión tan importante si no fuera por el Mundial.

Por otra parte, ha afirmado que el Ayuntamiento siente que el Principado está "presente, siempre al lado del proyecto". "Nunca nos hemos sentido abandonados", ha insistido, a lo que ha señalado que, al igual que el Gobierno local, el autonómico está esperando a ese proyecto que el club se ha comprometido a entregar.