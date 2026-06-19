Más de 300 profesionales de EDP Redes España analizan en el Niemeyer los retos de las redes eléctricas

Jornada E-Redes Celebrada En El Centro Niemeyer. - DANI MORA

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 profesionales de EDP Redes España se han dado cita en el Centro Niemeyer de Avilés, en una jornada centrada en los principales retos que afrontan las redes eléctricas en un contexto de creciente electrificación y transformación del sistema energético.

En un territorio con una "fuerte tradición energética" como Asturias, históricamente vinculado al desarrollo y operación de infraestructuras eléctricas, el encuentro ha puesto en valor el papel de las redes como elemento clave para dar respuesta a una demanda en aumento y a un sistema cada vez más complejo, según ha informado la compañía en nota de prensa.

La jornada ha puesto el foco en los principales ejes que están marcando la evolución de las redes eléctricas, con la seguridad como punto de partida y principio no negociable en toda la actividad; la digitalización y modernización de la red, a través de sistemas cada vez más automatizados, inteligentes y resilientes; y la necesidad de dar respuesta a una nueva demanda energética, en un momento en el que aumenta la electrificación, lo que obliga a adaptar y reforzar las infraestructuras actuales.

Durante su intervención, el CEO de EDP Redes España, Francisco Rodríguez, ha explicado que la prioridad de la compañía es "garantizar la seguridad y la continuidad del suministro en todo momento". "Las redes son la base que permite integrar renovables, electrificar la economía y responder a una demanda cada vez más exigente", ha agregado.

La jornada contó con presentaciones técnicas y también se destacó y se hizo visible el trabajo de los equipos que operan la red en el día a día, desde el centro de control hasta las actuaciones en campo.