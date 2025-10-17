Más de 3.200 escolares asturianos corren hoy contra la leucemia infantil en 'La Vuelta al Cole' de Unoentrecienmil

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unoentrecienmil celebra este viernes la undécima edición de 'La Vuelta al Cole', una carrera solidaria contra la leucemia infantil que moviliza este año a más de 350.000 escolares de 958 colegios en toda España con el objetivo de recaudar fondos para la investigación y sensibilizar sobre el cáncer pediátrico más frecuente. En Asturias, han participado 15 centros educativos y 3.255 niños.

La iniciativa nació de la propuesta de Sonia, madre de Miguel, un niño con leucemia, y ha crecido hasta convertirse en una jornada nacional de homenaje y concienciación. En el curso pasado, correspondiente a la décima edición, participaron más de 530.000 alumnos de 1.500 centros, recaudando más de un millón de euros.

La directora de Unoentrecienmil, Elena Huarte, ha recordado que "en España, 350 niños son diagnosticados cada año con leucemia, y aunque muchos la superan, aún hay un 20% que no lo consigue y un 70% de los supervivientes sufre secuelas". Ha destacado que 'La Vuelta al Cole' es una carrera simbólica que "impulsa la investigación y llena de esperanza el camino hacia la cura".

La actividad también tiene un componente educativo, con materiales didácticos específicos para trabajar en el aula. Cada colegio elige la fecha, distancia y formato de la carrera, y las aportaciones voluntarias de los participantes --3, 5 o 10 euros-- se traducen en minutos de investigación. La próxima convocatoria tendrá lugar el 20 de noviembre.

Durante la jornada se han recordado historias como la de Candela, Sofía o Gabriel, niños que han puesto rostro a la enfermedad en ediciones anteriores. Además, personalidades como el futbolista Fernando Llorente se han sumado a ediciones pasadas para apoyar el evento, que cada año une a miles de alumnos, docentes y familias en torno a una misma causa: lograr que todos los niños puedan volver al cole.