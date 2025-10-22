Más de 35 estudiantes de la Universidad de Oviedo se interesan en desarrollar su carrera profesional en EDP

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

EDP ha abierto este miércoles sus puertas a más de 35 estudiantes de la Universidad de Oviedo, para darles a conocer sus instalaciones, procesos de trabajo y al equipo que forma parte de la compañía.

Esta iniciativa permite a los jóvenes interactuar directamente con profesionales del sector, comprender el funcionamiento real de la empresa y acercarse a posibles oportunidades de desarrollo profesional, fomentando un vínculo directo entre la educación superior y el mundo laboral, según ha informado EDP en nota de prensa.

Durante la jornada, los jóvenes "demostraron un gran interés y una actitud proactiva por conocer de cerca la compañía y cómo esta está transformando la energía".

Los estudiantes de la Universidad de Oviedo estuvieron acompañados en todo momento por "Embajadores de EDP", que les mostraron la empresa desde dentro, sus valores, sus oportunidades profesionales y su compromiso con la sostenibilidad y la innovación.

Irene Miranda, del área de Compras de EDP España ha indicado que "el futuro no solo hay que imaginarlo sino que hay que construirlo y para ello, en EDP, contamos con vosotros".

La compañía está "especialmente comprometida" con la formación universitaria, especialmente a través del programa de Becas Martín González del Valle, el más destacado de la Universidad de Oviedo y que arrancará su nueva edición dentro de dos semanas.

Es la primera vez que la compañía organiza una jornada de este tipo, pensada como "una nueva forma de acercarse al talento del presente y del futuro, centrada en recién graduados y estudiantes de últimos cursos de sus carreras".