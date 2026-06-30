Más de 4.200 empresas asturianas marcaron la Casilla Empresa Solidaria en 2025

Evolución de la recaudación de la Casilla Empresa Solidaria en Asturias. - PLATAFORMA TERCER SECTOR

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La recaudación de la Casilla Empresa Solidaria en Asturias superó los 837.000 euros en 2025, un 15,5% más que en la campaña anterior, según la Plataforma de Tercer Sector en Asturias, entidad encargada de impulsar esta campaña. La evolución del compromiso social del tejido empresarial asturiano se refleja también en las más de 4.200 empresas de la comunidad que marcaron la Casilla, un 19,4% más que el año anterior, elevando la participación al 15% frente al 12,6% del ejercicio anterior.

En nota de prensa, la Mesa ha indicado que gracias a esta opción, en Asturias se desarrollaron un total de 598 programas de interés general, gestionados por 159 entidades del Tercer Sector y con una financiación por importe de 11.908.706,82 euros. Se trata de proyectos dirigidos a garantizar los derechos de la ciudadanía, a luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad y tienen por objetivo avanzar hacia una sociedad "más justa, igualitaria e inclusiva".

La Mesa del Tercer Sector en el Principado de Asturias es la encargada de impulsar la Campaña Casilla Empresa Solidaria 2026 en la Comunidad. Su presidente, Víctor García Ordás, ha hecho un llamamiento a todas las empresas a Marcar la Casilla Empresa Solidaria. Ha recordado que "es una acción voluntaria y no supone ningún gasto adicional" que permite a las entidades del Tercer Sector destinar los fondos recaudados a "ayudar a las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión".

La Casilla se encuentra ya disponible para marcar en la presentación del Impuesto de Sociedades, cuyo plazo permanece abierto entre el 1 y el 25 de julio. La Casilla se encuentra en el apartado de fines sociales: casilla 00073 del modelo 200 y casilla 069 del modelo 220.

La Casilla Empresa Solidaria permite a cualquier empresa, independientemente de su tamaño, destinar el 0,7% de su Impuesto de Sociedades a fines sociales.

En 2025 más de 373.000 empresas en España marcaron la Casilla en su Impuesto de Sociedades. Estas cifras representan un incremento interanual del 44,3% en recaudación y del 20,4% en número de empresas participantes. Con la recaudación de las campañas Casilla Empresa Solidaria y X Solidaria de 2024, en 2025, se financiaron 1.296 proyectos desarrollados por 344 entidades sociales a nivel estatal. A nivel autonómico, en 2024, se financiaron 9829 proyectos, desarrollados por 3567 entidades.