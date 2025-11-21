Más de 80 profesionales de toda España participarán en el Simposio Nacional de Jueces y Medidores de la RFEV

Archivo - La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Innovación y Turismo, Ángela Pumariega (PP). - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gijón acogerá, este próximo sábado y domingo, la celebración del Simposio Nacional de Jueces y Medidores 2025 de la Real Federación Española de Vela (RFEV).

El evento, que se celebrará en el hotel Zentral Gijón Rey Pelayo, reunirá a más de 80 técnicos procedentes de toda la península, Baleares y Canarias, entre jueces, oficiales, árbitros y medidores de vela ligera y de crucero, según una nota de prensa de Visita Gijón.

El simposio será inaugurado por la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, quien fuera olímpica de vela y Medalla de Oro en Londres 2012.

La cita gijonesa, organizada por la Real Federación Española de Vela, cuenta con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español y Visita Gijón, y repite sede en la ciudad, donde ya se celebró la edición de 2007.

Asimismo, el seminario está dirigido tanto a jueces, oficiales y árbitros como a medidores de vela ligera y de crucero, en una convocatoria conjunta que por primera vez reúne a todos los colectivos, con el objetivo de mejorar el conocimiento técnico de las diferentes áreas arbitrales.

Durante las jornadas se abordarán temas como las novedades reglamentarias, la unificación de criterios, la ética en la toma de decisiones y la aplicación de nuevas tecnologías a la gestión de regatas.

Además, se realizarán los exámenes de habilitación y renovación de oficiales, jueces y medidores de vela ligera, que permiten mantener actualizadas las acreditaciones de los técnicos de la federación.

El programa, que se desarrollará del sábado 22 de noviembre a las 10.00 horas al domingo 23 a las 14.00 horas, incluirá ponencias técnicas, mesas redondas y sesiones de trabajo colaborativo, fomentando la formación continua y la excelencia

El presidente del Comité Técnico de Jueces de la RFEV, Andrés Pérez, ha resaltado que "este encuentro es una cita clave para seguir creciendo como colectivo y mejorar la calidad y coherencia de la labor arbitral y técnica en nuestras competiciones".

Por su parte, Pumariega ha destacado que "la celebración de este simposio reafirma el compromiso de Gijón con el deporte y con la vela, consolidando nuestra posición como referente nacional en la organización de eventos náuticos y en la apuesta decidida por un turismo deportivo y formativo de calidad".

"Este encuentro no solo supone una oportunidad para proyectar la imagen de nuestra ciudad y de nuestra bahía, sino que también representa un importante impulso para los técnicos de la región, que podrán actualizar conocimientos, compartir experiencias y seguir creciendo profesionalmente", ha remarcado la edil.

Esta ha incidido en que este simposio "será un valioso aporte para nuestros técnicos, ofreciéndoles nuevas herramientas y perspectivas que contribuirán a elevar el nivel deportivo y a seguir fomentando el talento local".