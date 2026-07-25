Más aparcamiento para Arriondas: 200 plazas nuevas en Monte Sueve y Ramón del Valle

Trabajos de acondicionamiento del terreno. - AYTO. DE PARRES

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Parres destinará cerca de 21.000 euros anuales al arrendamiento de dos parcelas --que suman 3.300 metros cuadrados--, situadas entre las calles Monte Sueve y Ramón del Valle para ampliar la oferta de estacionamiento en el núcleo urbano de Arriondas.

Según han informado desde el Consistorio a través de una nota de prensa, se ha formalizado con tres propietarios el arrendamiento de dos parcelas, lo que ha permitido habilitar un nuevo aparcamiento público en superficie con cerca de 200 plazas de estacionamiento.

Con el objetivo de optimizar la circulación y minimizar las interferencias con el tráfico urbano, el aparcamiento dispondrá de accesos de entrada tanto por la calle Monte Sueve como por la calle Ramón del Valle, estableciéndose la salida de vehículos únicamente por esta última.