Más aportación municipal, regularización de la tasa y facturas impagadas, entre las medidas para salvar Emulsa

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles (PP), ha avanzado este viernes el plan de viabilidad para 'rescatar' a Emulsa de una situación económica delicada, a la que se llegó, en parte, según él, por una "mala" gestión.

En concreto, este plan incluye una aportación municipal extra, que se llevará al próximo Pleno, de 2,7 millones de euros, para hacer frente, junto a los 900.000 euros ya aportados, a la nueva tasa de Cogersa; el aumento de la aportación municipal para 2024; la corrección de facturas en las que no se aplicó la tasa correctamente; el pago de las no abonadas; y la regularización de servicios que no se reflejan en su presupuesto, como la limpieza de vertederos ilegales.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio, tras su comparecencia en Comisión, donde ha anunciado la convocatoria de un Consejo Extraordinario de Emulsa para la semana próxima.

Sobre las reservas de la empresa municipal, ha apuntado que la situación económica no se corresponde con la realidad financiera. Es por ello, que las pérdidas no podrán cubrirse con reservas voluntarias sino que debe ser con aportación municipal.

Pintueles ha incidido en que las teóricas reservas voluntarias de más de 15 millones de euros que aparecen en la contabilidad de la empresa, "no son líquidas, ni realizables". Esto se debe, según él, a que a lo largo de estos años se ha ido disponiendo del dinero para inversiones e incluso gasto corriente.

Ha precisado, a mayores, que no son los ahorros de Emulsa, si no que hacen referencia también a bienes y el valor de los mismos, pero sin imputar la depreciación. Por ello, ha insistido en que este valor financiero teórico, no se traduce en dinero líquido del que se pueda disponer.

Sobre ese asunto, el concejal ha considerado que debería haberse regularizado antes y se ha comprometido a clarificar de cuánto dinero líquido, no patrimonial, dispone la empresa.

Referente a la gestión de estos últimos ejercicios, ha señalado que ha habido circunstancias sobrevenidas, como la pandemia de la COVID-19, que justifican el mayor gasto, tanto por el aumento de personal, como por las bonificaciones a negocios o los aumentos en las retribuciones de personal --1.2 millones de euros más que no se contemplaba en el presupuesto debidamente, según él--.

A esto ha sumado el nuevo impuesto a Cogersa, que supone un plus de 40 euros por tonelada, al pasar de 27 a 67 euros, lo que implica un gasto adicional a compensar en este ejercicio con aportación municipal, y, en lo sucesivo, se repercutirá en la factura.

Al margen de ello, ha incidido en que ha habido actuaciones no correctas, como el que estuviera "infrafinanciada". Ha explicado, a este respecto, ha recalcado que, pese al aumento de servicios y de personal, en 2022 contaba con dinero similar al del presupuesto de 2010, y en este ejercicio, comparable al de 2009.

Tampoco se tuvo en cuenta, a su juicio, el incremento del 15 por ciento del gasto efectivo en compras combustible, por importe de 1,95 millones de euros más.

Ha llamado la atención, por otro lado, en esas labores de función social que realiza Emulsa, sin que figuren en el presupuesto, a lo que ha citado medidas extra de limpieza durante la COVID-19, o retirada de desperdicios tras la celebración de eventos o la limpieza de vertederos ilegales.

Además, el edil ha opinado que hay una aplicación "incorrecta" de la ordenanza de la tasa de basuras, desde hace años, en un "claro ejercicio de mala gestión", debido al cual no se ha repercutido como se debía la citada tasa.

En este sentido, cree que debe ajustarse el pago al coste efectivo del servicio. Con lo que se ha ajustado, ha señalado que se ha pasado a 18,6 millones de euros de recaudación frente a los 14.128.000 que se venían recaudando.

Por otro lado, ha remarcado que, ante la evidencia de "errores sustanciales" en la aplicación de la tasa de basuras, se ha empezado una regularización a entidades y organismos públicos, grandes productores e industrias, entre otros.

El concejal ha explicado que, a día de hoy, se han detectado fallos en 3.688 contratos, lo que supone 1.120.498 euros que se van a pasar a cobrar. Pintueles ha adelantado que esta revisión será una "constante" en la labor de la empresa.

También se ha detectado un número de facturas impagadas. En concreto, en el pasado mes de septiembre, eran 72.704 las facturas impagadas, que suman 1.112.561 euros. Sobre este asunto, ha señalado que desde Emulsa se mantiene una comunicación directa con las empresas deudoras para regularizar "todo lo que se pueda", ha destacado.

Con todo, ha mostrado el "total compromiso" del Gobierno local para garantizar la viabilidad de Emulsa como empresa pública. Por ello, al margen de la aportación extra que se hará este año de 2,7 millones para completar el pago de la nueva tasa de Cogersa, la aportación municipal para 2024 crecerá hasta los 28 millones de euros, frente a los 25,2 actuales, lo que implica un incremento de 9,8 por ciento.

Por departamentos, en Parques y Jardines el incremento de la aportación municipal será de un 12,63 por ciento (de 8,6 millones a 9,8); en Higiene Urbana será de un 10,16 pro ciento (de 9,9 millones a 11 millones); y en Limpieza de Colegios del 7,28 por ciento (de 5,1 a 5,5 millones). En el resto de servicios se mantiene la misma partida.

Eso sí, ha matizado que este presupuesto es el presentado por Emulsa a la Concejalía de Hacienda, que tiene que tener el visto bueno del Consejo de Administración. Dicho esto, ha defendido que cree que es "lo mínimo necesario".

Pintueles, por otra parte, ha querido transmitir un mensaje de optimismo y confianza al conjunto de trabajadores de Emulsa y ciudadanos, sobre que estas medidas que van a aplicar son "garantía total" para la viabilidad de la sociedad municipal.

Preguntado por el uso de las reservas voluntarias en ejercicios anteriores, ha indicado que fue hace once años cuando se comenzaron a utilizar para inversión. Y si bien ha remarcado que la legislación lo permite, ha incidido en que hay un procedimiento voluntario que requiera un proceso, que desconoce si se ha seguido.

Se trata, a su juicio, de una cuestión de legalidad, que también les preocupa, según el edil, quien ha recalcado que entienden que debe haber una autorización expresa para ello.

En cuanto a su uso para cubrir pérdidas, ha señalado que la dirección actual de Emulsa, empresa que él preside, entiende que estas reservas son un fondo de contingencia y es para cubrir pérdidas derivadas de situaciones excepcionales como la pandemia sanitaria. Eso sí, como en el caso anterior, hay que hacerlo siguiendo un procedimiento que cree que no se ha seguido, según el edil.

En cuanto a los costes no imputados en el presupuesto, ha señalado que está pendiente de hablar con la Concejalía de Hacienda, de la que ha esperado su complicidad para ajustar correctamente las cuentas. Ha recalcado, en este punto, que son costes de actuaciones que no son competencia de Emulsa. Como ejemplo, ha resaltado que a Emulsa le cuesta 30.000 euros activar el nivel máximo del protocolo anticontaminación.

Referente a que el Comité de Empresa pida no usar a Emulsa como "arma arrojadiza política", ha coincidido en que no se debe convertir este asunto en una lucha partidista, a lo que ha visto importante contar con el apoyo de todas fuerzas políticas para garantizar la viabilidad de la sociedad municipal.

Por otro lado, Pintueles ha señalado que no le corresponde a él buscar responsables, pero si se detectan durante las labores de inspección, darán traslado a los órganos judiciales pertinentes.

También ha confirmado que no se plantean un ajuste de personal. "No sobra personal", ha asegurado, a lo que ha agregado que, de hecho, hubo que incrementar para refuerzo de la plantilla el pasado verano.