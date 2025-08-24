MECA reunirá en Oviedo a más de veinte DJs asturianos en la víspera del Día de Asturias

OVIEDO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Oviedo se convertirá el próximo domingo 7 de septiembre en el epicentro de la música electrónica de la región con la celebración de MECA -Encuentro de DJs Asturianos- , una cita que reunirá a 21 artistas de diferentes generaciones en los Almacenes Kuivi, en horario de 13.00 a 23.00 horas, coincidiendo con la víspera del Día de Asturias.

El evento busca rendir homenaje a más de cuatro décadas de cultura electrónica en la comunidad, en la que Asturias se ha consolidado desde los años 90 como un referente dentro del panorama nacional, según han explicado desde la Organización a Europa Press.

Han explicado que MECA pretende poner en valor tanto a los nuevos talentos que emergen en la escena local como a los nombres más veteranos, que contribuirán a consolidar este legado musical.

La cita pretende ofrecer al público un "viaje sonoro" que recorrerá distintas etapas de esta escena, combinando la experiencia de los pioneros con la visión de las nuevas generaciones. Con esta propuesta, los organizadores reivindican la continuidad, la innovación y la vitalidad de la música electrónica asturiana.

Según explican, MECA será "un encuentro único que fusiona pasado, presente y futuro", y un homenaje a la creatividad de los DJs de la región, cuya proyección ha llevado el sonido de Asturias "a nuevos horizontes".

El cartel lo integran los DJ Aida Blanco, Alberto Palacios, Altrkaos, Antón Arrieta, Chusso, David Mallada, David Moreira, Delgado, DJ Enrique, Héctor Sandoval, Hermética, Jorge Blanco, Kessell, Kresy, Men, On*pko, Smug, Sponge, Xtfunk, Yayo y Zaid.