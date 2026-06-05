Medalla de Oro de Gijón para Misioneros Claretianos; Massiel, Hija Adoptiva

Pleno Extraordinario de Honores y Distinciones de Gijón (Corporación gijonesa con galardonados y representantes). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este viernes, por aclamación, en el Pleno Extraordinario de Honores y Distinciones, la concesión de la Medalla de Oro de la Villa a los Misioneros Claretianos y las de Plata al jesuita gijonés Enrique 'Kike' Figaredo y a la Feria del Libro de Xixón (FeLiX), además de distinguir con el título de Hija Adoptiva de Gijón a la cantante Massiel.

"Estamos emocionados y agradecidos", ha destacado el padre Arturo Muiño Fonticoba, en representación de los Misioneros Claretianos, que ha acudido al Pleno de Honores y Distinciones acompañado del director del Codema, Aitor Castaño.

Muiño Fonticoba, que ha recordado los inicios en 1921, cuando llegaron al barrio del llano, llamados por la familia Cienfuegos-Jovellanos.

También ha hecho mención al Colegio Corazón de María, Codema, que dirigen y que surgió en sus inicios de una labor en la barriada. "Yo creo que siempre hemos sido un colegio bastante abierto", ha resaltado Muiño Fonticoba, si bien ha remarcado que, como la sociedad, también han evolucionado.

Ha aprovechado, también, para felicitar al jesuita Kike Figaredo por el reconocimiento, al que se ha mostrado seguro que todos los gijoneses lo admiran.

"Nos sentimos muy queridos", ha insistido sobre el reconocimiento recibido, así como muy agradecidos "a quien hoy regenta el Ayuntamiento de Gijón, a quien quiso y a quien no se opuso".

El Pleno ha destacado que el Codema es "un lugar donde generaciones de familias han confiado la educación de sus hijos y que ha generado un vínculo emocional que trasciende el tiempo".

MASSIEL

En nombre de la cantante Massiel --María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa--, su amigo desde hace 45 años Miguel Marinero, vinculado al mundo de la moda, ha resaltado que agradece "muchísimo" este premio, dado sus raíces asturianas a través de sus padres, habiendo su madre nacido en Gijón.

"Me ha dicho que se siente mucho más feliz porque su hijo, Aitor, y sus nietos, ahora son más conscientes de que tienen que venir aquí y ella tiene este legado, que lo lleva en la sangre por su padre que lo amaba", ha explicado. Es más, ha asegurado que la cantante ha prometido que, "en breve", vendrá con sus nietos a bañarse a Gijón.

También ha avanzado que Massiel estará presente en el acto de entrega de esta distinción el próximo 29 de junio, y lo hará acompañada de un grupo de amigos.

Ha reconocido, asimismo, que es un premio muy emotivo. "Ella tiene mil premios, pero le falta reconocimiento de sus padres, sus raíces", ha indicado Marinero, quien ha recordado que la cantante fue ya pregonera de la Semana Grande de Gijón hace unos años.

"Ella es única", ha resaltado. "Creo que es una estrella, aunque ahora no canta, pero ella es una estrella", ha agregado, como también ha destacado que "tiene personalidad propia y una trayectoria vital importante".

"Y encima ella Gijón lo vive", ha sostenido Marinero, quien ha confesado que cuando hace comidas en su casa "tiene ese punto asturiano", a lo que ha puesto de ejemplo las verdinas que les cocina.

"Es que ella tiene mano", ha apuntado, a lo que ha destacado que a veces les canta porque es "graciosa y simpática y canta de maravilla todavía", ha puesto en valor.

"Massiel representa como pocas figuras de la cultura española una combinación de talento, compromiso e independencia que define a los artistas que trascienden su tiempo", ha elogiado la Corporación gijonesa.

FERIA DEL LIBRO

En el caso de la Feria del Libro de Xixón (FeLiX), su director, Jaime Priede, ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento porque, en el fondo, es un premio de la ciudad, lo que supone que valora lo que significa esta evento literario-

Una Feria de Libros que, según él, cada vez está más afianzada en Gijón y que es querida hasta el punto de recibir un premio de este tipo. Eso sí, ha incidido que también implica una mayor responsabilidad para trabajar y para estar a la altura de la ciudad a partir de ahora.

Sobre la particularidad de esta feria, Priede ha remarcado que tiene un modelo quizá diferente. "Es un proyecto de ciudad, en el sentido de que busca hacer de intermediario entre los lectores y entre las personas que hacen los libros", ha puesto en valor.

Ha añadido, asimismo, que desde la Feria intentan generar un ambiente que sea "lo más plácido, lo más agradable posible". "Creo que lo vamos consiguiendo porque todos estamos en la misma línea, en la misma dirección, en la misma onda", ha señalado Priede, quien ha indicado que intentar, por ello, potenciar la programación cultural a través de un modelo que se base en temas de actualidad, en conversaciones con los autores y con las autoras, más allá de una firma simplemente de libros.

Junto a Priede, ha hablado el librero y presidente de la Asociación de Librerías del Principado de Asturias (ALPA), Rafa Gutiérrez Testón, quien ha señalado que esta feria supone coger un testigo de lo que se hizo antes, pues Gijón siempre fue una ciudad con muchas librerías, con muchos ateneos que siguen ahí funcionando y con la red municipal de bibliotecas que lleva muchísimos años también haciendo lectores y lectoras.

Por este motivo, ha considerado que la Feria de Libro es el resultado de todo eso e involucra a muchos actores, desde librerías a editoriales hasta el equipo de la Fundación Municipal de Cultura. También es muestra, a su modo de ver, de una ciudad que lee, a lo que ha opinado que la gente va y disfruta e hizo esta feria suya.

"Es, sobre todo, el resultado de todos los anteriores", ha señalado, a lo que ha indicado que sería "imposible" celebrarse sin librerías que hubo en Gijón, que siguen existiendo, como Paradiso, u otras que no están, como Cornión, Atalaya o la librería Alborán.

Especialmente ha enfatizado el que a las dos carpas de presentaciones se le pusieron los nombres de librerías de Gijón, algo que ha considerado "significativo".

El Pleno ha recordado que, tras 18 años de páginas en blanco, el impulso de un puñado de librerías y la complicidad del concejal José Carlos Fernández Sarasola permitieron que en 2017 la ciudad volviera a celebrar esta feria, que ha conseguido consolidarse como el principal evento literario de Asturias y hacerse un hueco entre las principales citas del país.

KIKE FIGAREDO

En cuanto a la Medalla de Plata al jesuita Kike Figaredo, su hermano Javier Figaredo, ha excusado su ausencia y ha asegurado que siente mucho no estar aquí, "porque ciertamente él se siente muy gijonés" y está encantado de haber recibido este reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Gijón".

Tampoco podrá estar en la entrega el 29 de junio, y en su lugar estará otro hermano, Nicanor, que suele pasar unos meses al año en Camboya con él. "Es el que está más próximo y más colaborador con él", ha explicado.

Gijonés de nacimiento, su hermano ha resaltado que el jesuita se identifica "muchísimo" con su ciudad natal, a la que tiene un verdadero amor y cariño, además de que se siente muy querido.

A esto ha sumado que Gijón ha sido realmente muy colaborador con toda la causa que lleva su hermano en Camboya y muy generoso. "Siempre es recibido y visto con gran cariño y eso le da una gran fuerza y satisfacción", ha asegurado.

Ha recalcado, también, que si bien su hermano ha tenido muchos reconocimientos, el recibir la Medalla de Plata del Ayuntamiento de Gijón "ciertamente tiene un valor sentimental muy especial para él, sin lugar a dudas".

El Pleno ha puesto en valor su entrega con los más vulnerables, sobre todo pobres, refugiados y discapacitados, a los que ha devuelto dignidad mediante centros pioneros, educación y concordia interreligiosa, "uniendo España y Camboya en un puente de esperanza".