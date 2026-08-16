Medio Ambiente encarga un estudio para conocer el origen del aumento de contaminación en la zona oeste de Gijón

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OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha licitado en 90.000 euros (IVA no incluido) un estudio de caracterización y contribución de fuentes en el material particulado atmosférico en el entorno de la estación de El Lauredal, en la zona oeste de Gijón.

Según los pliegos de la licitación consultados por Europa Press, el mencionado trabajo es necesario después de haber detectado en 2025 en la estación de El Lauredal una superacion de los valores limite de concentracion de particulas PM10, con mas de 35 dias por encima de los 50 microgramos por metro cúbico.

"Se hace necesario conocer la fuente antrópica que ha generado este aumento en los valores (tráfico rodado, industria, combustión residencial y doméstica, movimientos de tierras, agricultura, quema de fuegos...). Para esllo es necesario disponer de un estudio de caracterización y composición química de estas partículas que ayude a identificar el origen de las mismas", argumentan desde el Principado.

Explican que el Servicio de Gestión, Planificación y Promoción Ambiental dispone de medios personales con capacidad técnica en materia de calidad del aire y planificación ambiental. No obstante, dichos medios no cuentan con la especialización, equipamiento ni disponibilidad necesarios para la realización integral del estudio objeto del presente contrato, que requiere técnicas avanzadas de muestreo y caracterización fisicoquímica de partículas, así como análisis específicos de laboratorio, y la aplicación de metodologías complejas de identificación de fuentes de emisión.

Además, añaden que para realizar el estudio el Principado no cuenta con los recursos necesarios de forma exclusiva, que la carga de trabajo de cuestiones ordinarias impide hacerlo con medios propios y que los trabajos quee se requieren son altamente especializados. Por ello se recurre a una contratación externa de una empresa especializada.

El propósito del estudio es alcanzar el suficiente grado de conocimiento relativo a fuentes de emisión y composición química del material atmosférico particulado que caracteriza el entorno de la estación El Lauredal de Gijón, de manera que permita determinar su origen al objeto de poder establecer, en base a los resultados obtenidos, las medidas correctoras que permitan rebajar los valores de contaminación por partículas PM10 en la zona. El plazo para presentar ofertas finaliza el 25 de agosto.