Melania Álvarez: "El Gobierno no miente, se colaboró con los centros de mayores privados"

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Melania Álvarez ha manifestado este jueves de manera categórica que el Gobierno "no miente, otra cuestión es que lo que diga el Gobierno guste o no gusté, pero hubo colaboración con los centros privados y eso no se puede negar porque es injusto y no es cierto".

"Se colaboró con los centros privados, se les incorporó a la red de reparto de material e incluso se intervinieron en los casos necesarios con personal del Sespa, hubo contacto diario. Se les trató igual que a los centros de la red pública y ellos mismos reconocen que se les mareó", ha indicado la consejera.

La consejera "La evolución de los acontecimientos nos llevó a ir tomando decisiones inmediatas en los centros velando por los intereses de los asturianos. Asumimos los errores que hayamos cometido", ha dicho Álvarez, que ha rechazado a quienes ponen en duda sus explicaciones sobre la gestión y las decisiones adoptadas en la gestión de las residencias de mayores.

Así, preguntada por las acusaciones de las residencias privadas sobre el trato recibido llegando incluso a incautarles material, la consejera ha asegurada que "hay que diferenciar los intereses que mueven a unos y a otros".

"Me preocupó que aquí se haya dicho que se confiscó material a una residencia privada para ddárselo a una pública, pudo ser una cuestión puntual, lo desconozco y creo que en ese momento deberían haber pedido explicaciones si eso fue así.

En este sentido ha reiterado en numerosas ocasiones que los criterios de reparto y distribución de materiales de seguridad, decidido por Sanidad, fueron los mismos para las residencias públicas que para las privadas.

Álvarez ha explicado que en los primeros días de marzo se inició la relación y colaboración continuada con las residencias privadas, destacando la buena receptividad de estos centros. Además se incorporaron al circuíto de distribución de material de seguridad, "porque así lo decidió el Gobierno".

Melania Álvarez y la gerente del ERA, Ana María Suárez han comparecido en la Comisión de Estudio de la gestión de la crisis sanitaria COVID-19. Allí han destacado la necesidad de llevar a cabo un cambio en modelo asistencial incluyendo a los residentes y a sus familias en la toma de decisiones.

En este sentido Álvarez ha anunciado que la próxima semana se convocará la mesa de trabajo donde se definirá el nuevo modelo de atención asistencial en las residencias de Asturias.

Ana María Suárez ha reconocido el trabajo de los directores de los centros y de la totalidad de los profesionales del ERA, que "fueron menos aplaudidos y el calor de los EPI's era el mismo".

Melania Álvarez ha asegurado que su equipo ha escuchado al resto de grupos, a las familias y a los responsables de residencias durante la gestión de esta situación "tan compleja" y se ha comprometido en volcarse en el proceso de transformación de los centros y del modelo de atención a mayores.

Álvarez ha recordado que en Asturias a nadie se le ha negado luchar por su recuperación en un hospital, fuese cual fuese su edad.

Además ha defendido que para su equipo "la transparencia fue una máxima que aplicaron a todos y cada uno de los procesos y decisiones que adoptaron", transparencia tanto con el parlamento y los grupos como con los usuarios y familiares.

"El Gobierno tiene que gobernar y tomar decisiones y lo hicimos desde la coordinación y aplicando la transparencia como máxima de la gestión", ha asegurado la consejera que ha añadido que "las decisiones pueden o no gustar, pero hay que tomarlas y su gobierno lo hace buscando el bien de los asturianos".

Ya en el turno de fijación de posiciones el PP se ha mostrado muy crítico con la gestión del Ejecutivo y ha llegado a pedir la dimisión de la gerente del ERA. Según los 'populares' la comision deja claro que "alguien miente".