El mercado navideño 'El Camino' estrena ubicación en Oviedo con productos de más de 60 conventos españoles

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, junto a la concejala de Economía, Leticia González, y la directora de Fundación Contemplare, Alejandra Salinas, visitan el mercadillo navideño 'El Camino' - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha organizado una nueva edición del mercado navideño 'El Camino' que estrena ubicación en la calle Milicias Nacionales con productos procedentes de más de 60 conventos españoles. El mercadillo, que arranca este viernes, permanecerá abierto hasta el 23 de diciembre de 11.00 a 21.00 horas.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha acudido a la inauguración del mercado, acompañado por la concejala de Economía, Leticia González, y la directora de la Fundación Contemplare, Alejandra Salinas.

Canteli ha agradecido a la Fundación su labor y ha destacado la importancia de la iniciativa, ya que además de dinamizar la ciudad, ayuda a las habitantes de los conventos.

Este año, el mercado ha cambiado de ubicación después de que los vecinos de la calle Gil de Jaz protestaran por la recurrencia de mercadillos de este tipo en la vía. "Aquí no va a molestar, el que quiera comprar, que compre, el que no quiera comprar, que pase de largo y nada más", ha zanjado.

El alcalde ha explicado además que este año las cuatro casetas que componen el mercado, más grandes que las de ediciones pasadas, han sido fabricadas por participantes del plan de empleo del Ayuntamiento de Oviedo. "Este es el Oviedo que yo quiero, un Oviedo donde la gente participe, donde la gente ayude", ha dicho.

UN MERCADO PARA QUE LOS MONASTERIOS "HAGAN SU AGOSTO EN NAVIDAD"

Por su parte, Alejandra Salinas ha recordado que los productos que se van a vender en este mercadillo se han hecho en los monasterios de España, elaborados "en silencio, en oración, rezando por todos". Muchas de las recetas, ha agregado, son "ancestrales" y recuerdan "el patrimonio español y la artesanía profunda que está intramuros y que se desconoce".

La directora de la fundación Contemplare ha explicado que los beneficios de estas ventas están destinadas a pagar las facturas de los monasterios participantes y sus suministros. "Necesitan vender estos productos que desgraciadamente se venden sobre todo en Navidad", ha remarcado.

"Hacemos un llamamiento porque es el momento de ayudar a que ellos puedan hacer su agosto en Navidad para pagar las facturas de todo el año", ha enfatizado.