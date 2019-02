Mercedes Fernández (PP): "El separatismo catalán ha convocado hoy las elecciones generales para el 28 de abril"

Publicado 15/02/2019 11:29:12 CET

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria y presidenta del PP, Mercedes Fernández, ha advertido este viernes en sede parlamentaria que "no es bueno que el secesionismo catalán marque la agenda del Gobierno y en este caso sí ha marcado la agenda del señor Pedro Sánchez".

"El separatismo catalán ha convocado hoy ciertamente las elecciones generales de todos para el 28 de abril", ha indicado Fernández en su intervención durante las preguntas al presidente del Principado en el Pleno de la Junta General.

La 'popular' le pedía inicialmente a Javier Fernández que hiciese una valoración de los últimos acontecimientos protagonizados por el Presidente del Gobierno y por el separatismo catalán, pero el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones modificó el discurso de la presidenta de los 'populares' asturianos.

Mercedes Fernández ha considerado que tras "la astracanada" de la figura del relator, finalmente el separatismo catalán marcó la convocatoria de las elecciones generales para el 28 de abril, tras "la rebelión a bordo del socialismo ante el disparate que suponía esa figura".

Por su parte el presidente asturiano, Javier Fernández ha indicado que nunca ha ocultado su posición y preocupación con lo que está ocurriendo en Cataluña y ha replicado a la portavoz del PP que "desgraciadamente el secionismo catalán ha marcado la agenda de los últimos gobiernos".

"En todo caso yo he manifestado muchas veces mi preocupación por el separatismo catalán. Creo que las identidades y naciones están en abierta revisión, pero no estoy seguro de que yo no tenga la misma idea de la nación española que tienen ustedes o algunos de sus amigos. Lo que si se que no tengo la misma que los separatistas catalanes", ha dicho Fernández.

Así, el presidente se ha referido a la manifestación del pasado domingo en Madrid convocada por las derechas y ha destacado que antes de esta manifestación última hubo otras mucho más multitudinarias vinculadas a valores morales como el aborto o el matrimonio homosexual y "sobre ellas se arremolinaban banderas de España, un mar de banderas".

"Eso siempre me ha mosqueado porque he visto en ellas esa idea de la derecha que querer sólo para sí la bandera, los símbolos e incluso el nombre de España y eso me preocupa mucho, me preocupa que vuelva a pasar", ha dicho.

Sobre las discrepancias con el Gobierno de Pedro Sánchez que le ha echado en cara la portavoz del PP, Sánchez ha indicado que no oculta que siempre "ha tenido discrepancias políticas con el partido" y así las ha puesto de manifiesto y ha replicado que por contra, las discrepancias de la presidenta del PP con su partido no son políticas, "son de otra naturaleza por eso mejor no ahondar en esa circunstancia".