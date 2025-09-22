Mieres inicia reuniones informativas sobre la revisión del Plan General de Ordenación

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Marta Jiménez, arranca este martes una ronda de reuniones informativas sobre la revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Los encuentros estarán abiertos a la ciudadanía.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, los encuentros incluyen citas sectoriales y territoriales y se enmarcan en el periodo de información pública, abierto tras la aprobación inicial del plan, con el objetivo de garantizar transparencia y participación ciudadana.

Desde hace un mes, el Gobierno local abrió una Oficina de Información ubicada en la calle Valeriano Miranda, que ha atendido a casi 300 personas. Funciona de lunes a viernes de 10 a 14 horas y los martes y jueves también por la tarde de 16 a 20 horas. Además, se remitió una carta informativa a todos los vecinos y vecinas y se prevén reuniones abiertas para explicar el contenido del PGO en distintas zonas del concejo.

El Ayuntamiento ha detallado que el plan incluye medidas para la rehabilitación de vivienda, regeneración urbana y movilización de suelo para 400 nuevas viviendas de calidad y precio asequible, además de facilitar ascensores en edificios existentes y promover actividad económica y empleo, protegiendo la industria y adaptándose a nuevas tecnologías.

Las reuniones abiertas a la ciudadanía se celebrarán entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre en distintos locales vecinales y culturales del concejo, dentro del periodo de información pública que finaliza el 22 de octubre.