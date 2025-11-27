Miguel Rivero, nuevo secretario general de USO-Asturias

Archivo - Miguel Rivero, secretario general de USO en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 11º Congreso Regional de USO-Asturias ha elegido, con el 91,81 por ciento de los votos, a Miguel Rivero como nuevo secretario general.

Según una nota de prensa de USO, Rivero, que llevaba cinco años de coordinador del sindicato, estará acompañado en la Ejecutiva por Iván Macías como secretario de Organización; Pablo Dalmeda en Acción Sindical; Susana Cándano al frente de Administración, Finanzas y Afiliación; Susana Casado como secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación; Daniel Fernández en Salud Laboral y Formación; y Teresa Tejedor como secretaria de Igualdad y Juventud.

Además, también se ha respaldado al nuevo equipo de la Comisión de Garantías Regional, con Segismundo Lorenzana como presidente, Antonio Alba en la Vicepresidencia y Silvia Flores de secretaria de actas.

"USO-Asturias es una de las Uniones Territoriales históricas de la USO", ha destacado el secretario general de USO, Joaquín Pérez. "Este equipo, totalmente renovado, ha crecido desde la base, desde el trabajo en las secciones sindicales, en el día a día del trabajo sindical, como nos gusta en la USO", ha resaltado.

El Congreso también ha ratificado, por unanimidad, los nuevos Estatutos Regionales, el Programa de Acción y tres resoluciones especiales.

En este sentido, el plenario ha destacado en ellas tres líneas concretas de trabajo: los desafíos laborales y sociales de una transición ecológica justa para Asturias; la reducción de la temporalidad y la calidad del empleo en las Administraciones Públicas; y un modelo de representatividad sindical justo y plural.

Rivero, por su lado, ha destacado en su intervención tras ser proclamado nuevo secretario general de USO-Asturias que "hoy se inicia un cambio de ciclo hacia la modernización y la ofensiva, con el mandato de crecer en afiliación y representatividad, con más servicios a la afiliación y comunicación con los más jóvenes". "Todo, sin dejar de lado nuestros valores de autonomía e independencia", ha añadido.