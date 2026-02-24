Mineros de Vega de Rengos reclaman al Principado la reactivación de la explotación

Trabajadores de la mina de Vega de Rengos - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, explotación que lleva cerrada desde hace tres meses cuando se produjo un accidente mortal, se han concentrado este martes ante la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para reclamar que se reactive la mina.

Lo han hecho coincidiendo con una reunión de sus representantes con altos cargos del Principado, en la que tienen previsto pedir explicaciones ante lo que está sucediendo. De los ochenta trabajadores de la mina, 14 están en un expediente temporal de regulación de empleo.

En declaraciones a Europa Press, uno de los delegados del ERTE, Carlos Menéndez, ha dicho que llevan desde hace un mes esperando por la autorización, después de realizar todos los trámites de seguridad necesarios.

"Ya nos han trasladado que se nos va a dar esa autorización, nos va a dar un verbal, pero por escrito todavía no", ha comentado. Ha mostrado, no obstante, su preocupación porque la semana pasada les dijeron desde Dirección General de Minas que el plazo finalizaba este lunes.

"Lo que queremos saber es el por qué estamos parados cuando hay una decisión que en el seno de esa comisión era favorable, y llevamos un mes esperando simplemente la firma y el traslado de ese informe para poder empezar a trabajar", ha insistido Menéndez, arropado por el resto de la plantilla.