La ministra Isabel Rodríguez y Adrián Barbón participan este domingo en la Fiesta Socialista de Llanes

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en un acto político del PSOE en Llanes junto a la vicepresidenta asturiana Gimena Llamedo - PSOE

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, asistirá el próximo domingo, 27 de septiembre, a la Fiesta Socialista de La Vega de la Portilla, que cada otoño organiza el PSOE de Llanes.

La celebración contará con la presencia e intervenciones del presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón; del eurodiputado Jonás Fernández; del secretario general de la Agrupación Socialista de Llanes, Óscar Torre; y la secretaria de Hostelería y Turismo de la Agrupación Socialista de Llanes, Paula Galán. La presentación correrá a cargo de la concejala Arantxa Miguel.

Según ha informado el PSOE de Llanes, el encuentro comenzará a las 12.00 horas y reunirá en el concejo a representantes institucionales, orgánicos socialistas, militantes, simpatizantes y vecinos en una jornada que combinará la actividad política y la convivencia, coincidiendo con la recta final del curso político y del mandato.

Tras las intervenciones y actos programados, tendrán lugar un almuerzo a base de paella. La sobremesa estará amenizada por la actuación de Son Cubano, que pondrá música a la celebración.

HOMENAJE A ANTONIO TREVÍN

Durante la jornada, el PSOE de Llanes rendirá también homenaje a Antonio Trevín, coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento, el pasado 23 de julio.

La Agrupación Socialista recordará al que fuera alcalde de Llanes y presidente del Principado y reconocerá su trayectoria política y su estrecha vinculación con el concejo.

Trevín fue alcalde de Llanes en dos etapas y ocupó, entre otros cargos, los de diputado en la Junta General, diputado en el Congreso, delegado del Gobierno en Asturias y presidente del Principado entre 1993 y 1995.