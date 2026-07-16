Los Mojinos Escozíos cumplen 30 años y lo celebran a lo grande en Pola de Laviana

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OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mojinos Escozíos han confirmado su actuación en la tercera edición del festival de música El Regodón, en el marco del 57º Descenso Folklórico del Nalón. El concierto se ha programado para el jueves 20 de agosto a las 23.30 horas en el escenario Sopera del recinto instalado en el Parque de Los Príncipes de Pola de Laviana.

La formación ha incluido esta cita dentro de la gira especial de celebración de sus tres décadas sobre los escenarios, que se cumplen en este año 2026. A lo largo de su trayectoria, el grupo de rock estatal ha publicado 17 discos, ha vendido más de dos millones de copias y ha ofrecido alrededor de 2.100 conciertos por toda España.

La banda ha enmarcado este aniversario con el lanzamiento del sencillo 'Un viaje de pelos'. Durante su actuación en el festival asturiano, interpretarán parte de su repertorio de rock y humor, que incluye canciones populares como 'Mi jefe', 'Qué güeno que estoy' o 'Semos las niñas del colegio de La Salle'.

Esta incorporación se ha sumado al cartel del Regodón, que previamente ha anunciado a la banda asturiana Muñeca Rusa. La organización ha avanzado que en las próximas semanas continuará desvelando nuevas confirmaciones para este evento de cuatro días, que conjugará música en directo, gastronomía y actividades complementarias en la localidad asturiana, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.