La Montera Picona se hace con el queso ganador del certamen del queso Cabrales con nuevo record: 37.500 euros

Queso ganador - GUSTATIO

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El restaurante La Montera Picona, de Gijón, se ha impuesto en la subasta del mejor queso del Certamen del Queso Cabrales, que se ha celebrado este domingo en Arenasde Cabrales.

El establecimiento gijonés ha dejado 37.500 euros para llevarse una pieza del queso ganador, de la Queseria Angel Díaz Herrero, de Tielve. Se trata de dos kilogramos de peso y nueve meses de maduración en la cueva Los Mazos, a 1.500 metros de altura.

Según han confirmado fuentes de la organización a Europa Press, La Montera Picona ha conseguido un nuevo Guinness World Record, dado que el anterior se había establecido en 37.000 euros.

Los ganadores de este año han decidido además compartir el preciado queso que han adquirido con tres sidrerías de Madrid: Lo de Viole, Carlos Tartiere y Sidrería La Cuenca.