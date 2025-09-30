Moreno Amatriain pide más medios y resalta la importancia de la "iniciativa" y la "responsabidad"

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Jefe Superior de Policía de Asturias, Jorge Ignacio Moreno Amatriain, ha aprovechado su discurso en Oviedo con motivo de la festividad de los Ángeles Custodios para solicitar más medios para los policías.

"Necesitamos formación continua, necesitamos mejores medios materiales y económicos, pero también necesitamos iniciativa, responsabilidad, y esto nos afecta a todos, independientemente de las escalas y categorías y de las áreas de actividad o especialidad", ha dicho en el acto celebrado en el Palacio de Congresos de Oviedo.

"Que ninguno de nosotros tenga que pensar en cuándo perdió los valores de trabajo, de equipo, de disciplina con los que salió de la la Escuela de Ávila", ha insistido ante una sala repleta de policías, en las que subrayó el "orgullo" que supone para todos pertenecer a la Policía Nacional.

"Las inercias aquí no sirven; si la Policía falla, la seguridad se resiente", ha comentado Moreno Amatriain, que considera que "la verdadera clave de bóveda de la eficacia de la Policía y de cualquier cuerpo de seguridad reside en esa capacidad de generar acción emocional de la mayoría de los ciudadanos". Ha destacado la importancia de tener "empatía, cercanía y proporcionalidad".

En su discurso, Moreno Amatriain se ha referido también a obras en las instalaciones de la Policía Nacional en Oviedo. "Este año hemos finalizado, estamos a punto, las obras de reforma del edificio en la calle Plácido Arango que van a mejorar la atención al ciudadano con la vuelta de la expedición de documentación que hasta ahora se hacía en Buenavista", ha relatado.

En cuanto a las obras del cuartel de Buenavista en su ala este, el Jefe Superior ha recordado que el anteproyecto se incluyó en el plan director de infraestructuras. Es consciente de que las obras serán largas, pero ha reconocido que no sabe cuándo empezarán. Confía en que sea "cuanto antes". "No les puedo avanzar fechas", ha apuntado.