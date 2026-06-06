Mortadelo y Filemón llevarán la ciencia y sus 'Crónicas disparatadas' a Avilés

Cartel de la muestra - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), entidad dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, impulsan la llegada de la exposición 'La ciencia de Mortadelo y Filemón' con el objetivo de seguir acercando la ciencia y la innovación a la sociedad a través de formatos accesibles, cercanos y culturalmente reconocibles.

Así, del 1 de julio al 30 de septiembre, Avilés acogerá la muestra que representa una oportunidad para conectar el conocimiento científico con públicos diversos mediante el humor, la creatividad y la cultura popular, utilizando el universo de Francisco Ibáñez como herramienta de divulgación y reflexión sobre los grandes retos científicos y tecnológicos.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) de la Ficyt de fomentar una cultura científica participativa, inclusiva y abierta, capaz de despertar la curiosidad y el pensamiento crítico en la ciudadanía.

A través de una selección de 39 portadas protagonizadas por estos míticos personajes se ha querido rendir homenaje a Ibáñez y a la comunidad científica a través de la exposición 'La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España'.

La muestra, que ha sido producida por la Vicepresidencia de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y cuenta con la colaboración de Penguin Random House Grupo Editorial, se inauguró en noviembre de 2025 en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, del CSIC, donde ha permanecido hasta el 15 de febrero, cuando ha iniciado su recorrido por varias ciudades españolas, entre las que va a figurar Avilés.