Motociclista herido tras chocar contra una rotonda en Blimea

Glorieta en Blimea situada en la intersección de la calle Las Nieves con la Avenidad de la Libertad. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sufrido un accidente este sábado al chocar contra una rotonda en Blimea, según ha confirmado la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio que, por el momento no ha facilitado más información sobre el estado del hombre.

Según han indicado estas fuentes a Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 14.00 horas en la glorieta situada en la intersección de la calle Las Nieves con la Avenidad de la Libertad.

La Policía ha explicado que la gravedad de las lesiones corresponde a los servicios médicos que, por ahora, no han ofrecido datos del estado del conductor.