Movilidad adjudica las obras de mejora de la carretera AS-330, en Villaviciosa

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado por 2.668.050 euros las obras de mejora de un tramo de 10,6 kilómetros de la carretera AS-330 (Villaviciosa- Puente Agüera). La empresa Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias S. L. se la encargada de realizar los trabajos, cuyo plazo de ejecución es de siete meses.

La actuación, que comprende la pavimentación de la vía entre los puntos kilométricos 0+412 y 11+000, se divide en dos fases. En la primera, que se extiende desde el inicio hasta pasar la localidad de Vayones (kilómetro 7,5), se ampliará el ancho medio de la calzada, que pasará de 4,7 a 5,5 metros, y se renovará el sistema de drenaje.

En el segundo tramo, entre los kilómetros 7,5 y 11, además de adecuar el pavimento, se construirán tres muros de sostenimiento de hormigón, ubicados entre los PK 9+638 y 9+673, donde se levantará un muro de 5 metros de altura y 35 de largo; entre los PK 9+682 y 9+710 la infraestructura de contención será de 2 metros de alto por 28 de largo; y entre los PK 10+902 y 10+914 se colocará un último muro de 3 metros de alto y 12 de largo.

Las obras se completarán con la reposición de la señalización vertical y horizontal, y con la instalación de barreras de seguridad en los 10,6 kilómetros de actuación.